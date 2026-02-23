Tânărul, identificat drept Austin Tucker Martin, în vârstă de 21 de ani, avea asupra sa o canistră cu benzină și o pușcă. Potrivit anchetatorilor, el a intrat pe poarta nordică a proprietății și a fost confruntat de doi agenți Secret Service și de un adjunct al șerifului din comitatul Palm Beach, a relatat Associated Press.

„I s-a cerut să lase jos cele două obiecte pe care le avea asupra lui. Atunci, el a pus jos canistra cu benzină și a ridicat pușca într-o poziție de tragere”, a declarat șeriful Ric Bradshaw. În acel moment, cei doi agenți și adjunctul au deschis focul pentru a „neutraliza amenințarea”. Cu alte cuvinte, tânărul a fost omorât.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat: „Serviciul Secret al Statelor Unite a acționat rapid și decisiv pentru a neutraliza o persoană nebună, înarmată cu o armă și o canistră cu combustibil, care a pătruns în locuința președintelui Trump”.

Anchetatorii nu au stabilit deocamdată ce motiv a avut individul ca să pătrundă în perimetrul securizat din Mar-a-Lago cu pușca. Acum se lucrează la realizarea unui profil psihologic, iar autoritățile au precizat că tânărul nu era cunoscut forțelor de ordine drept o persoană care a provocat probleme în trecut.

Pușca pe care o avea Austin Tucker Martin înainte să fie omorât de polițiști. În partea superioară a imaginii se vede și canistra. Foto: Poliția din Palm Beach

Bărbatul de 21 de ani a fost dat dispărut în dimineața incidentului. Braeden Fields, vărul victimei, a declarat că familia este în stare de șoc și a explicat că Austin Tucker Martin era o persoană retrasă, care se temea de arme: „Era un băiat bun. Nu pot să cred că a făcut așa ceva. Este de neimaginat”.

Vărul victimei a mai spus că Martin lucra la un teren local de golf și trimitea bani din fiecare salariu către organizații caritabile. Mai mult, el provenea dintr-o familie de susținători înfocați ai lui Trump.

„Suntem mari susținători ai lui Donald Trump, cu toții. Toți”, a spus Fields, adăugând că vărul său nu discuta politică, „era foarte tăcut, nu prea vorbea despre nimic” și „nu ar fi rănit nici măcar o furnică” pentru că nu știa să folosească o armă.

După incident, FBI a anunțat că alocă toate resursele necesare pentru anchetă și i-a îndemnat pe locuitorii din apropierea Mar-a-Lago să verifice camerele de supraveghere pentru imagini care ar putea ajuta ancheta.

