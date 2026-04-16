FAN Courier respinge zvonurile despre închidere

FAN Courier reacționează după apariția informațiilor despre o presupusă închidere a rețelei de sedii și o posibilă ieșire din piață, precizând că situația este interpretată greșit și că firma își continuă activitatea în mod normal.

Directorul comercial al companiei, Cornel Morcov, a declarat : „Nu am închis niciun sediu, ci doar 37 de puncte de acces clienți care nu mai înregistrau un nivel sustenabil de utilizare!”, subliniind că este vorba despre o ajustare operațională, nu despre o retragere din piață.

Reprezentantul companiei de curierat a adăugat că ajustările sunt generate de schimbarea comportamentului de consum și de creșterea cererii pentru servicii digitale.

„Rețeaua noastră funcţionează în parametri normali, iar compania îşi continuă dezvoltarea.”, a mai spus Cornel Morcov, director comercial FAN Courier, potrivit sursei citate.

Accent pe digitalizare și FANbox

FAN Courier explică faptul că strategia actuală se concentrează pe modernizarea serviciilor și pe adaptarea la noile obiceiuri ale clienților.

„Observăm o schimbare clară şi constantă în preferințele clienților”, a transmis reprezentantul companiei, arătând că tot mai mulți utilizatori aleg livrarea prin lockere și puncte de proximitate.

„Este o tendință în creștere la nivel național, iar noi ne adaptăm permanent pentru a rămâne aliniați la aceste nevoi”.

În acest context, compania accelerează investițiile în rețeaua FANbox, care depășește deja mii de puncte automatizate, dar și în digitalizarea serviciilor și extinderea aplicațiilor mobile. Aceste instrumente permit utilizatorilor să gestioneze expedierile în timp real și să redirecționeze coletele către puncte alternative.

De asemenea, FAN Courier menționează că își menține opțiunile clasice pentru clienți, inclusiv livrarea prin curier, rețeaua de lockere FANbox și punctele partenere de tip Collect Point.

Reorganizarea rețelei nu implică disponibilizări, susține compania, angajații fiind redistribuiți în alte structuri operaționale.

În paralel, FAN Courier continuă investițiile în infrastructură, flotă și digitalizare, într-un context în care piața de curierat se mută tot mai mult spre soluții automatizate și livrare flexibilă.

Între timp, pe rețelele de socializare, clienții se plâng de decizia de a închide agențiile Fan Courier din țară: „Fan Courier nu vrea sa mai preia coletele clienților de la sediu s-au ajuns. Voi cu cine expediați coletele ?”, a întrebat un bărbat din Craiova pe un grup de Facebook.

„FAN Courier a închis toate sediile. Poți preda coletul la fan box sau chemi curierul acasă”, i-au scris mai mulți oameni.

„Există FanBox, oricum la sediu așteptai 10 ore la coadă”, a scris altcineva.

Foto: Captura Facebook/ Ești din Craiova dacă