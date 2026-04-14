Pe lângă vigilența sporită în trafic, reglementările vizează protejarea patrimoniului istoric și a resurselor locale, iar nerespectarea lor poate compromite serios bugetul de vacanță.

Fără tocuri înalte pe Acropole

O simplă alegere vestimentară poate deveni o contravenție scumpă în Grecia. Purtarea încălțămintei cu toc ascuțit este strict interzisă în situri arheologice emblematice, precum Acropole.

Măsura are ca scop protejarea marmurei vechi de peste două milenii, care suferă deja degradări masive din cauza milioanelor de vizitatori anuali.

Turiștii care ignoră această interdicție riscă să fie opriți de paznici, să fie puși să se descalțe sau să li se refuze accesul.

În anumite cazuri, amenda pentru deteriorarea patrimoniului poate atinge 900 de euro. De asemenea, autoritățile reamintesc o regulă de bază a turismului cultural: atingerea exponatelor în muzee și situri arheologice este absolut interzisă.

Până la 3.000 de euro amendă pentru fumatul în mașină

În trafic, toleranța este zero, mai ales când vine vorba despre protecția minorilor împotriva fumatului pasiv.

Dacă poliția surprinde un șofer sau un pasager fumând într-un vehicul în care se află un copil mai mic de 12 ani, sancțiunile sunt extreme.

Pentru această infracțiune, într-un autoturism privat, se prevede o amendă de 1.500 de euro, în timp ce în vehiculele de serviciu sau închiriate sancțiunea ajunge chiar și la 3.000 de euro. 

În plus, permisul de conducere se suspendă automat pentru o lună, indiferent de cine și-a aprins țigara în mașină.

Pentru noul sezon, poliția rutieră elenă a mobilizat patrule suplimentare pe drumurile principale și în zonele turistice aglomerate.

Controalele vizează testarea alcoolemiei, respectarea limitelor de viteză și, mai ales, sancționarea parcărilor neregulamentare de lângă plaje și centrele stațiunilor.

O mașină parcată ilegal aduce nu doar o amendă între 40 și 80 de euro, ci riscă ridicarea imediată a plăcuțelor de înmatriculare, reținerea permisului auto (până la 10 zile) și a certificatului de înmatriculare (până la 20 de zile).

Lista principalelor amenzi de circulație în Grecia

  • Trecerea pe roșu sau depășirea pe linie continuă: 700 de euro
  • Nepurtarea centurii de siguranță: 350 de euro
  • Utilizarea telefonului mobil la volan: 100 de euro
  • Depășirea limitei de viteză (cu până la 20 km/h în localitate): 100 de euro
  • Conducerea sub influența alcoolului: între 78 și 1.200 de euro

Reguli de folosire a apei și a aerului condiționat

Dincolo de legislația oficială, autoritățile și proprietarii de pensiuni le cer oaspeților să respecte resursele comunităților locale.

Din cauza resurselor extrem de limitate pe timpul verii, spălarea mașinilor cu furtunul din curtea vilelor este inacceptabilă (la fel ca și udarea excesivă a grădinilor). O astfel de practică generalizată ar duce la o criză majoră de apă în plin sezon.

Proprietarii atrag atenția asupra unui obicei păgubos: lăsarea aerului condiționat pornit pe tot parcursul zilei, în timp ce turiștii sunt la plajă.

Această practică generează costuri uriașe și are un impact negativ puternic asupra mediului.

Specialiștii subliniază că aparatele moderne pot răci un apartament în doar câteva minute după întoarcerea din oraș, nefiind necesară funcționarea lor non-stop.

