Femeia a sunat disperată la 112 și a cerut ajutor din partea medicilor și a Poliției. Un echipaj medical s-a deplasat la locuința situată pe strada Oștirii din Sibiu, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața copilei.

Medicii SMURD au constatat decesul fetiței, care a fost găsită de mama ei spânzurată în interiorul locuinței.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Sibiu au deschis o anchetă și fac cercetări pentru ucidere din culpă.

Dacă ești copil și ai nevoie să vorbești cu cineva, poți apela gratuit la Telefonul Copilului – linia națională de asistență pentru copii și adolescenți, la numărul 116 111. Aici te vor asculta consilieri pregătiți, gata să îți ofere sprijin, consiliere și ajutor în orice situație dificila. Telefonul Copilului funcționează în mod confidențial, iar apelurile sunt gratuite din toate rețelele de telefonie mobilă și fixă din România.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE