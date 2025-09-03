Încadrarea juridică urmează să fie schimbată

„Pacienta a ajuns la spital intubată, în stare foarte gravă, cu fracturi costale multiple bilaterale, cu leziuni pulmonare, fracturi de bazin, se afla în şoc hemoragic, cu anemie severă. A fost supusă mai multor intervenţii chirurgicale de urgenţă, s-a încercat stabilizarea, însă, din păcate, a decedat”, a declarat pentru News.ro purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, medicul Andrei Ilinca.

Surse judiciare au precizat că agresorul, acuzat iniţial de tentativă de omor, se află în custodia autorităţilor, încadrarea juridică urmând a fi schimbată în omor.

Un incident șocant a avut loc, pe 2 septembrie 2025, în comuna Baba Ana, județul Prahova. O femeie de 57 de ani a fost agresată de un bărbat de 53 de ani, care apoi ar fi lovit-o intenționat cu mașina. Potrivit publicației locale Observatorul Prahovean, cei doi aveau o relație extraconjugală.

Un localnic a alertat autoritățile după ce a văzut o femeie rănită pe o stradă din comună. La sosirea poliției, s-a constatat că victima fusese atacată de un bărbat care coborâse dintr-un autoturism.

Agresorul s-a urcat înapoi în mașină și a lovit femeia, apoi a fugit de la locul faptei. Victima a primit îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. Suspectul a fost rapid identificat și găsit în mașina sa în localitatea Tătaru.

Agresiunea împotriva femeilor, tot mai răspândită

Potrivit statisticilor, la fiecare 12 minute, o persoană devine victimă a violenței, iar 66% dintre faptele de violență sunt îndreptate împotriva femeilor. În plus, 80% dintre copiii abuzați sexual sunt fete.

Agresorii probează tot mai des c-au pierdut orice teamă de consecințele legii. Sancțiunile pe care le primesc, chiar și caz de recidivă multiplă, sunt blânde, întârziate sau inexistente. Mulți dintre ei rămân în libertate, în timp ce victimele continuă să trăiască în teroare, neprotejate și ignorate.

Foarte des în România sunt mediatizate cazuri de femei agresate sexual, fizic, verbal sau chiar ucise, iar frecvența cazurilor arată că nu sunt excepții.

Până la momentul actual, în România au avut loc 39 de femicide doar în anul 2025.

Unde poți cere ajutor

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333.

Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate.

În situații de urgență, sună imediat la 112. Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.











