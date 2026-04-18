„În seara zilei de 17 aprilie a.c., polițiștii piteșteni au fost sesizați cu privire la faptul că într-o anexă a unei biserici din Pitești a fost găsită o persoană decedată. La fața locului au intervenit polițiștii Secției 1 Poliție Pitești, constatând că cele sesizate se confirmă, echipajul medical constatând decesul persoanei, femeie de 47 de ani, din Călinești”, a transmis, vineri seara, Poliția Pitești.

Cercetările au fost preluate de Biroul Investigații Criminale Pitești, iar un dosar penal pentru ucidere din culpă a fost deschis sub coordonarea procurorilor competenți, potrivit autorităților.

Pentru stabilirea cauzei exacte a morții femeii din Călinești, județul Argeș, o să se facă o autopsie medico-legală.

Victima a fost descoperită în toaleta lăcașului de cult, iar primele date sugerează că ar putea fi vorba despre un act de sinucidere, potrivit epitesti.ro. Investigațiile continuă pentru a stabili toate circumstanțele acestei tragedii.

