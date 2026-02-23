Femeia a fost găsită după două decenii de căutări

Michelle Hundley Smith, acum în vârstă de 62 de ani, a fost localizată pe 20 februarie, conform informațiilor oferite de Biroul Șerifului din Rockingham County.

„Detectivii A. Disher și C. Worley au luat legătura cu Michelle Hundley Smith într-un loc nedivulgat din Carolina de Nord. La cererea ei, locația curentă va rămâne confidențială”, a declarat biroul șerifului.

Familia femeii a fost informată despre descoperire și despre decizia ei de a păstra secretă locația.

Femeia și-a lăsat în urmă soțul și copiii, și a fugit

Smith, originară din Eden, Carolina de Nord, avea 38 de ani la momentul dispariției, raportată inițial pe 31 decembrie 2001. Soțul ei a fost cel care a sesizat autoritățile, după ce femeia nu s-a întors acasă de la cumpărături.

Ultima dată fusese văzută la un magazin K-Mart din Martinsville, Virginia, la aproximativ 27 km de locuința sa.

Investigațiile s-au desfășurat timp de două decenii, implicând agenții precum North Carolina State Bureau of Investigation (SBI), Drug Enforcement Administration (DEA) și Federal Bureau of Investigation (FBI).

Potrivit Biroului Șerifului din Rockingham County, „cazul a atras atenția și colaborarea mai multor instituții de-a lungul anilor”.

Familia lui Smith a continuat să lupte pentru aflarea adevărului, inclusiv prin crearea unei pagini de Facebook dedicate, în 2018.

Reacția familiei, după ce femeia a fost găsită în viață la 24 de ani de la dispariție

Amanda, fiica lui Smith, și-a exprimat sentimentele contradictorii pe rețelele sociale: „Sunt extaziată, sunt furioasă, sunt devastată, sunt confuză! Voi avea din nou o relație cu mama mea? Nu pot răspunde, pentru că nu știu… Inițial aș spune da, absolut, dar mă gândesc la tot răul… Totuși, mama este doar un om, la fel ca noi toți”.

Barbara Byrd, verișoara lui Smith, a împărtășit emoțiile și întrebările ei într-un interviu pentru WFMY: „Aș vrea să ies afară și să strig: «E vie, e vie!». Întrebarea mea cea mai mare pentru ea este: «ce s-a întâmplat în acea zi din decembrie? De ce ai plecat?»”.

Byrd a adăugat: „Înțeleg și respect faptul că nu vrea să fim în contact cu ea. Nu sunt supărată. Răspunsul cel mai important pe care l-am primit azi este că e în viață. Nimic altceva nu contează acum”.

