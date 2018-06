Silvia, cu părul ei roșu ca focul și ochii albaștri, atrage orice privire. Și-a luat o rochie să i se asorteze cu exuberanța și veselia ei. Silvia Stegaru este inginer de software la Bitdefender. Adică a ales un domeniu cu precădere masculin, lucrează printre bărbați și se luptă cu prejudecățile. De asta a și fondat, împreună cu alte prietene, comunitatea Codette, un loc unde organizează workshopuri, traininguri și sesiuni de orientare în carieră pentru fetele pasionate de „scris cod”.

„Eram a XII-a, nu știam ce vreau să fac cu viața mea, și într-o zi de martie, m-am trezit dimineața, floricică, și am zis: eu vreau să dau la calculatoare. Eram una dintre tocilare, una dntre persoanele care știa de toate și tocmai datorită faptului că eram conștiincioasă și puteam să merg pe orice direcție voiam, toată lumea mă încuraja până în punctul ăla. Până în momentul în care am ales Politehnica: «păi, tu de ce vrei să dai acolo, nu știi că e greu?», «păi, nu e pentru fete» sau «ești prea frumoasă ca să dai la Poli». Și tot felul de stereotipuri dintr-astea, m-am încăpățânat mai rău, am ajuns acolo și mi-am dat seama că îmi place foarte mult. Și așa am ajuns inginer”, spune tânăra, dintr-o suflare.

Hotărârea ei se înfrățește cu încăpățânarea atunci când își pune ceva în minte. Nu-i de mirare că, atunci când a mers în SUA și a recunoscut-o pe stradă pe Megan Smith, șeful Departamentului tehnologie în administrația Obama, a oprit-o pur și simplu și i-a luat un interviu pe loc.

„Societatea ne-a învățat că fetele ar trebui să fie mai feminine. Dar ce înseamnă feminin, până la urmă? Ce, eu nu port rochie, nu port tocuri, nu mă machez, nu mă vopsesc? Sunt cât de feminină vreau eu și dacă port blugi într-o zi n-o să-mi zică nimeni că sunt feministă sau mai știu eu ce”, spune apăsat Silvia.

Fetele îndrăgostite de scris cod merg la Codette

Comunitatea Codette este după chipul și asemănarea Silviei: frumoasă, ambițioasă și curajoasă. Fetele din acest grup doresc să arate că tehnologia nu e doar pentru bărbați, așa cum li s-a băgat în cap de mici.

„Eu am terminat Facultatea de Automatică și Calculatoare, sunt inginer și mi-am dat seama că e primul loc în care m-aș putea integra cumva. E adevărat, am avut foarte multe persoane care mi-au spus că e o facultate tehnică, plină de băieți, ce să cauți tu acolo, dar a fost un fel de challenge pentru mine și am avut super colegi care m-au ajutat să fac parte din comunitatea respectivă. O participantă a unui workshop de-al nostru ne-a spus că mama ei a menționat că este foarte important pentru ea ca la 20 de ani să se căsătorească, să aibă un copil și să aibă grijă de ograda lor. Dar ea a ales să vină la noi, să vadă ce reprezintă partea asta tehnică, să exploreze și chiar a făcut multe proiecte în zona Internet of Things”, povestește și Georgiana Vlăsceanu, cofondator și trainer la Codette și asistent universitar la Automatică și Calculatoare, Politehnica București.

„Sunt foarte multe persoane care cred că tot ce este tehnic, din domeniul calculatoarelor ar trebui să fie dedicate băieților, pentru că ei sunt cei care se pricep la matematică și fizică, fetele se pricep la artă, că partea de imaginație este mult mai bună. Ei bine, poți să folosești creativitatea și imaginația și în programare, și cred că aici au de câștigat cel mai mult companiile, pentru că acea creativitate și echilibru între cele două sexe pot fi de cele mai multe ori cheia către succesul aplicațiilor sau produselor lor”, explică Georgiana.

Codette a devenit partener în cadrul proiectului Everything Everywhere, lansat în această săptămâna. Organizația Smart Everything Everywhere este inițiatorul proiectului susținut și de Alina Binder, viitoarea soție a lui Nicolae de România.

„Misiunea organizației noastre este digitalizarea României, a industriei și avem o mulțime de proiecte care ating acest obiectiv. EveryGirl everywhere ne dorim să fie o umbrelă pentru mai multe inițiative din țară care ajută fetele să fie mai active în sectorul IT, în piața de muncă IT. Vom crea o alianță împreună cu partenerii noștri, pentru a implementa o varietate de proiecte, de la traininguri, la workshopuri, la hackatoane”, spune Diana Pop, cofondator și vicepreședinte Smart Everything Everywhere.

EveryGirl Everywhere își propune să urce procentul femeilor din industria IT la 30% până în 2025. În prezent, România este pe locul doi în Europa la acest capitol, cu 27,2%.

