După ce a decis, alături de viitorul soț, să revină în țară, Alina Binder și-a găsit proiectul potrivit la care să pună umărul – EveryGirl Everywhere. IT-ul, un domeniu care cucerește lumea, este în continuare prea puțin atrăgător pentru fete. Iar dacă devine atrăgător, au grijă tot felul de mentalități să le „cumințească” pe cele care visează prea mult. Alina însă e exemplul cel mai bun de femeie care și-a făcut loc într-un domeniu al bărbaților.

„S-ar putea să mai fie domenii tabu pentru femei, dar se sparg aceste tabuuri. Eu am fost în domeniul aviației și pot spune că am fost în minoritate la birou, deci majoritatea erau bărbați. E un pic complicat, dar ușor-ușor cred că o să putem să le încurajăm pe femei să urmeze cariera pe care și-au dorit-o sau la care au visat. Așa cum eu am visat să fiu pilot, nu cred că există ceva ce le poate opri în acest secol. Tatăl meu mi-a inspirat pasiunea pentru zbor, el fiind pilot și călătorind cu el de la o vârstă fragedă, luându-ne în cockpit și arătându-ne cum funcționează, a fost fascinant și atunci m-am îndrăgostit de acest domeniu. E extraordinar să fie acolo sus, e cel mai bun loc din avion”, spune Alina Binder.

Viitoarea soție a lui Nicolae de România: „Le-aș sfătui pe fete să nu fie oprite de nimic”

Și aproape nu-ți vine a crede că Alina Binder, această femeie delicată și fină a manevrat vreodată monștri ai aerului. Dar femeile au demonstrat dintotdeauna că pot fi puternice, mai ales când își urmează pasiunea.

„Am revenit în țară și, alături de Nicholas, ne dorim foarte mult să încurajăm tinerii din România și să îi susținem. Am văzut că în țările din Europa sunt foarte mult promovați aceștia, deci se poate, și ne dorim să facem același lucru și aici. Și având un procent bun de femei în IT, în ușoară descreștere totuși, ne dorim să stopăm această descreștere și să încurajăm femeile să urmeze o carieră în IT, nefiind o carieră neapărat exclusiv pentru bărbați”, a mai spus Alina Binder.

La evenimentul de lansare a proiectului „EveryGirl Everywhere” a luat cuvântul și fostul Principe Nicolae de România. „Fetele au o inițiativă grozavă, care sper să ducă România sau măcar să încurajeze România să treacă la alt nivel. Felicitări încă o dată! Țineți-o tot așa! Și sper ca acest proiect să fie un punct de cotitură pentru România și generația viitoare de femei antreprenor. Felicitări!”, a spus fostul Principe și a privit-o cu zâmbet pe viitoarea sa soție.

Mesajul Alinei Binder pentru fetele care sunt descurajate în a-și alege o carieră doar fiindcă sunt exclusiv masculine: „Le-aș sfătui să nu fie oprite de nimic, să aibă curaj, pentru că este un domeniu de viitor, care le oferă în același timp și libertatea de a-și urma pasiunile. E un domeniu de viitor, de aceea îi încurajăm să-l urmeze”.

EveryGirl Everywhere este o inițiativă a Smart Everything Everywhere și are ca scop creșterea la 30% a femeilor care lucrează în IT până în 2025. În România, 27,2% dintre femei lucrează în domeniul IT și suntem pe locul doi în Europa, după Bulgaria. Pentru a susține proiectul, puteți să semnați manifestul acesteia.

Alina Binder și Nicolae de România urmează să se căsătorească pe 30 septembrie, la Sinaia.

Citește și: