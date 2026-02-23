Slăbirea fenomenului La Niña și efectele asupra Europei

Potrivit site-ului meteorologic Severe Weather Europe, slăbirea fenomenului La Niña ar putea influența condițiile meteorologice din Europa în această primăvară.

Specialiștii indică o tendință de presiune atmosferică mai scăzută deasupra continentului și presiune ridicată în extremul nord, un tipar frecvent întâlnit în primăverile asociate cu La Niña.

La scară globală, analizele arată că anomaliile reci din Pacificul tropical se retrag treptat, iar în estul regiunii apar deja anomalii mai calde. Prognozele pe termen lung sugerează încheierea fazei La Niña și o posibilă tranziție rapidă către El Niño până la vară.

Spring 2026 forecast for Europe: Latest long-range data shows a similar weather pattern as seen in the past decades during a rapid La Niña collapse and a transition to an El Niño. https://t.co/CebDh8g19o — SWE | severe-weather.eu (@severeweatherEU) February 13, 2026

Încălzire bruscă în stratosferă și vreme mai instabilă

Modelele atmosferice indică o încălzire puternică în stratosferă, la aproximativ 30 de km altitudine, cu temperaturi chiar și cu 40 de grade peste normal, relatează Blic, parte a grupului Ringier.

Perspective pentru luna martie: Încălzirea stratosferică și impactul acesteia la începutul primăverii. Sursa foto: Severe Weather Europe

Acest fenomen ar putea favoriza formarea unei zone de presiune ridicată deasupra Groenlandei, deschizând calea pentru o zonă de presiune scăzută deasupra Europei de Vest și Centrale.

Consecințele ar putea include vreme mai instabilă, temperaturi sub medie în vestul, centrul și nordul Europei, precum și precipitații mai abundente în vestul, centrul și sudul continentului.

Ce arată prognozele ECMWF

Centrul European de Prognoză Meteo pe Termen Mediu (ECMWF) estimează pentru primăvară o zonă de presiune ridicată deasupra Atlanticului de Nord și sud-estului Europei, în timp ce asupra părții centrale și vestice a continentului ar putea persista o tendință de presiune scăzută.

Prognoza temperaturilor indică valori mai ridicate în sud-estul Europei, dar normale sau sub medie în vest, nord și în zonele nord-centrale.

Anomalia de presiune prognozată pentru stratosfera inferioară. Sursa foto: Severe Weather Europe

În privința precipitațiilor, este anticipată o primăvară mai umedă în mare parte a continentului.

Va mai ninge în primăvară?

Fiind un sezon de tranziție, primăvara poate aduce în continuare episoade de ninsoare, mai ales în prima parte a sezonului.

Prognoza combinată a Centrul European de Prognoză Meteo pe Termen Mediu și a Serviciului național meteorologic al Marii Britanii pentru luna martie indică un nivel de ninsoare sub medie.

Prognoza pentru aprilie arată ninsori normale până la peste normal în centrul-nord al Europei și spre nord și est. Sursa foto: Severe Weather Europe

În schimb, pentru aprilie sunt semnalate cantități normale sau chiar peste medie în nordul și nord-centrul Europei, posibil ca urmare a unei zone de presiune scăzută mai pronunțate deasupra părții centrale a continentului și a unui flux de aer nord-estic mai rece.

Ce este fenomenul La Niña

La Niña este un fenomen climatic natural opus lui El Niño, caracterizat prin răcirea anormală a apelor de suprafață din Oceanul Pacific ecuatorial central și estic.

Apare la fiecare 2-7 ani, din cauza intensificării vânturilor alizee estice, care împing apa caldă spre vest (Asia), ridicând ape reci din adâncuri pe coasta Americii de Sud.

Vânturile puternice creează un upwelling intens de apă rece, scăzând temperaturile cu minim 0,5°C sub media normală timp de cel puțin 5 luni consecutive. Acest dezechilibru perturbă circulația atmosferică globală (Walker Circulation), influențând musonii, uraganele și tiparele ploilor.

Efecte opuse lui El Niño: Mai uscate în America de Sud/India, ploi abundente în Asia/Australia de est; ierni mai reci în Europa de Nord și SUA de Nord.​

În Europa: Poate aduce presiuni înalte, geruri severe și ninsori, cum s-a văzut în 2010-2011.​

Fenomenul este monitorizat de NOAA și ECMWF pentru prognoze pe termen lung, fiind relevant pentru transporturi prin furtuni oceanice sau înghețuri pe rute europene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE