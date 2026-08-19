Motorina la 11 lei și grâul la 65 de bani dau peste cap calculele

Fermierul voia să pună între 100 și 150 de hectare de rapiță în această toamnă. Deocamdată însă, nu a pregătit niciun hectar. Utilajele sunt în curte, iar el spune că așteaptă subvențiile pentru a putea relua lucrările. Problema lui Ștefan Muscă nu este doar prețul carburantului. Și costurile pentru îngrășăminte au crescut, în timp ce banii obținuți din vânzarea cerealelor nu îi mai asigură capitalul necesar pentru următoarea cultură. La 11 lei litrul de motorină și aproximativ 4.600 de lei tona de uree, spune fermierul, agricultura devine greu de susținut în condițiile în care grâul se vinde cu 65 de bani kilogramul.

Astăzi, motorina s-a scumpit din nou. Miercuri, 19 august, cel mai mic preț găsit la nivel național era de 10,02 lei/litru, iar în București motorina standard pornea de la 10,14 lei/litru. Prețurile diferă însă de la o stație la alta, iar Muscă spune că în cazul său carburantul a ajuns la 11 lei litrul.

Voia să pună până la 150 de hectare de rapiță. Utilajele au rămas în curte

În anii trecuți, Ștefan Muscă înființa între 300 și 350 de hectare de culturi de toamnă. Anul acesta, planurile s-au redus drastic. Intenționa să pună rapiță pe 100-150 de hectare, dar lipsa banilor pentru motorină l-a împiedicat să înceapă pregătirea terenului.

„N-am bani de motorină. Renunț la culturile de toamnă”, mărturisește fermierul pentru sursa citată.

El spune că subvențiile pe care le așteaptă sunt esențiale pentru capitalul de lucru, după ce veniturile din producția obținută anul acesta au fost consumate de costurile deja făcute.

A scos 5.500 kg de grâu la hectar și spune că nu i-a mai rămas nimic

Ștefan Muscă spune că o producție de aproximativ 5.500 de kilograme de grâu la hectar nu i-a adus bani pentru a începe următorul ciclu agricol. Încasările au mers către plata inputurilor, astfel că nu i-au mai rămas resurse suficiente pentru motorină și îngrășăminte. Fără fertilizare, fermierul consideră că nici înființarea unei noi culturi nu ar mai avea sens, pentru că producția viitoare ar porni deja cu un handicap.

Dacă nu va reuși să găsească resurse pentru lucrările din această toamnă, Ștefan Muscă spune că va încerca să pregătească terenurile în toamnă și iarnă pentru culturile de primăvară. Nici acolo opțiunile nu sunt însă prea multe, după ce porumbul nu mai este o variantă viabilă pentru el și că ar putea rămâne în principal cu floarea-soarelui.

Întrebat dacă asta înseamnă că renunță la culturile de toamnă, răspunsul său a fost simplu: „N-am altă șansă”.

„Niciodată n-am mai avut o situație atât de grea”

Fermierul compară situația de acum cu cea de acum aproximativ 20 de ani. Atunci, spune el, motorina costa în jur de 3,5 lei pe litru. Acum a ajuns pentru el la 11 lei, în timp ce grâul este vândut cu 65 de bani kilogramul și pare a fi cea mai dificilă prin care a trecut Ștefan.

Una dintre soluțiile pe care el le cere Guvernului este reducerea taxelor pentru motorina folosită în agricultură, prin eliminarea accizei și a TVA pentru carburantul agricol. Pentru moment însă, terenurile trebuie pregătite, iar utilajele lui nu pot ieși din curte fără motorină.

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