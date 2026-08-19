În București, cea mai ieftină motorină costă miercuri 10,14 lei/litru, față de 10,05 lei marți, ceea ce înseamnă o creștere de 9 bani. Benzina standard pornește în continuare de la 9,51 de lei/litru. Dintre cele cinci mari orașe analizate, Cluj-Napoca are cea mai ieftină motorină, la 10,09 lei/litru, iar Timișoara cea mai ieftină benzină, la 9,48 de lei/litru.

Cât costă benzina în București, miercuri, 19 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București costă miercuri 9,51 de lei/litru, același preț ca marți. Tariful este practicat de stațiile Petrom și de stația Socar de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A. La alte două stații Socar, benzina costă 9,54 de lei/litru. Rompetrol vinde benzina standard cu 9,55 de lei/litru, iar la OMV, MOL și Lukoil prețul este de 9,57 de lei/litru.

Față de ziua precedentă, prețurile benzinei standard din principalele rețele analizate au rămas neschimbate.

Motorina s-a scumpit din nou în București

La motorină, situația este diferită. Cel mai mic preț din Capitală este miercuri de 10,14 lei/litru, la Petrom și la unele stații Socar. Marți, cea mai ieftină motorină din București costa 10,05 lei/litru, astfel că prețul minim a crescut cu 9 bani într-o singură zi. Majorarea vine în principal după schimbarea prețului la MOL. Marți, rețeaua avea un tarif minim de 10,05 lei/litru, iar miercuri motorina este afișată la 10,20 de lei/litru, cu 15 bani mai mult.

Petrom și Socar au menținut prețul de 10,14 lei/litru, în timp ce Rompetrol și OMV vând motorina cu 10,20 lei/litru. Lukoil afișează cel mai ridicat preț dintre marile rețele analizate, de 10,40 de lei/litru, față de 10,35 de lei cu o zi înainte.

Cât costă benzina și motorina în marile orașe din România

În Timișoara se găsește miercuri cea mai ieftină benzină dintre cele cinci mari orașe analizate, la 9,48 de lei/litru, la Socar. Prețul este neschimbat față de marți. În Cluj-Napoca, benzina pornește de la 9,49 de lei/litru, la stațiile DHR. În București, Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 9,51 de lei/litru. Astfel, la benzină, valorile minime au rămas neschimbate față de ziua precedentă în toate cele cinci orașe.

Motorina s-a scumpit însă peste tot. În Cluj-Napoca, cel mai mic preț este de 10,09 lei/litru, la DHR, față de 10,05 lei marți, o creștere de 4 bani. În Timișoara, motorina pornește de la 10,10 lei/litru, la Socar, față de 10,05 lei în ziua precedentă, ceea ce înseamnă o majorare de 5 bani. În București, Iași și Constanța, litrul de motorină standard costă cel puțin 10,14 lei, față de 10,05 lei marți. Diferența este de 9 bani pe litru.

Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți din România, miercuri, 19 august

Cea mai ieftină benzină standard din România costă miercuri 9,47 de lei/litru și este disponibilă la o stație RST din Târgoviște, județul Dâmbovița, de pe șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11. Prețul este același ca marți. În schimb, cea mai ieftină motorină din țară a trecut din nou peste pragul de 10 lei. Miercuri, prețul minim este de 10,02 lei/litru, la o stație Rompetrol din Clinceni, județul Ilfov.

Cu o zi înainte, cel mai mic preț din România era de 9,99 de lei/litru, la o stație Partener Rompetrol din Arad. Astfel, minimul național al motorinei a crescut cu 3 bani într-o zi.

Noile majorări vin după ce, pe 13 august, Ministerul Finanțelor a anunțat reducerea temporară cu 20% a accizei pentru motorina standard, în perioada 16-31 august 2026. Măsura a dus inițial la scăderea prețurilor, însă carburantul a început din nou să se scumpească.

Prețurile afișate de Peco Online sunt orientative și se pot modifica în funcție de stație și de ora actualizării. Șoferii trebuie să verifice tariful înainte de alimentare, în special în perioadele în care companiile schimbă prețurile de la o zi la alta.