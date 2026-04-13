Acuzații de sabotaj ecologic în Insulele Spratly

Consiliul Național de Securitate al Filipinelor (NSC) susține că otrăvirea apelor cu cianură ar fi început în 2025, în apropierea recifului Second Thomas Shoal, cunoscut în Filipine ca Ayungin Shoal.

Această zonă strategică, situată lângă rute maritime importante și bogată în resurse minerale, este revendicată de ambele state.

„Utilizarea cianurii la Ayungin Shoal reprezintă un act de sabotaj care urmărește distrugerea populației locale de pești, privând astfel personalul marinei de o resursă vitală de hrană”, a declarat Cornelio Valencia, director general adjunct al NSC, în cadrul unei conferințe de presă.

El a adăugat că aceste acțiuni amenință sănătatea personalului militar din zonă și distrug ecosistemele de corali.

Dovezile Filipinelor că pescarii chinezi otrăvesc apele

Potrivit amiralului Roy Vincent Trinidad, purtătorul de cuvânt al marinei filipineze, soldații au confiscat 10 sticle de cianură de pe ambarcațiuni chinezești între februarie și octombrie 2025. De asemenea, au fost observați pescari chinezi otrăvind apele recifului luna trecută, probele ulterioare confirmând prezența cianurii.

„Niciun membru al echipajului de pe BRP Sierra Madre nu a fost testat pozitiv pentru otrăvire”, a precizat Trinidad.

China a respins acuzațiile, considerându-le o „farsă”. „Este complet neverosimil și nici măcar nu merită să fie combătut”, a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, în cadrul unui briefing de presă.

El a acuzat, la rândul său, Filipinele de hărțuire a pescarilor chinezi aflați „în activități normale de pescuit”.

Implicații strategice și ecologice

Daunele provocate de cianură riscă să compromită stabilitatea structurii navei BRP Sierra Madre, un vas din Al Doilea Război Mondial, intenționat eșuat de Filipine pe reciful Ayungin în 1999 pentru a-și susține revendicările teritoriale.

Valencia a confirmat că Manila a ridicat aceste acuzații în cadrul unei întâlniri recente cu Beijingul, însă nu a primit un răspuns oficial.

Potrivit ABS-CBN, autoritățile filipineze plănuiesc să depună un raport săptămâna viitoare la Ministerul de Externe, care ar putea sta la baza unui protest diplomatic.

Totodată, Marina și Paza de Coastă au primit ordine să intensifice patrulările în zonă pentru a preveni alte daune ecologice.

