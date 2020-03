De Iulian Mofteescu (Reporter Iași),

La proba scrisă, primul loc era ocupat de o expertă contabilă care obținuse aproape punctajul maxim, însă ierarhia a fost inversată după proba de interviu.

Persoanele care au candidat pentru funcție împreună cu Afloarei acuză comisia că a fost părtinitoare fățiș.

În luna noiembrie a anului trecut, Libertatea a dezvăluit cum Sorin Grindeanu, președintele ANCOM, a împărțit funcții pentru consilierele sale, fetele a doi senatori PNL și PSD

Sorin Afloarei, membru PNL și fin al lui Costel Alexe, ministrul Mediului, a fost făcut peste noapte expert economic la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), Direcția Regională Iași, notează Reporter de Iași. Ierarhia de la proba scrisă a fost schimbată pentru ca acest lucru să fie posibil.



Sorin Afloarei va avea un salariu care se apropie de 2.000 euro net, într-o instituție în care media salariilor pe anul în curs este de 2.200 euro net, conform bugetului aprobat în Parlament.

Sorin Afloarei are contul de Facebook plin de instantanee cu vedete liberale și cu sute de selfiuri de campanie

La proba scrisă (cu subiecte create local), cea mai mare notă a avut-o o expertă contabil, de 43 de ani, care s-a plâns: „Am dat examene foarte grele ca să ajung în Corpul Experților Contabili, iar aici m-au declasat și au schimbat ierarhia după un interviu extrem de părtinitor”.

„Am știut din start cine va câștiga”

Alți doi participanți la concurs sunt revoltați de modul în care s-a desfășurat proba de interviu: “Comisia de concurs a intimidat candidații. Nu știm cum s-a desfășurat interviul lui Sorin Afloarei, dar în cazul nostru ni se repeta mereu dacă atât am avut de spus pe subiect, dându-se impresia că am răspuns incomplet”.

Sorin Afloarei, finul președintelui filialei județene a PNL, Costel Alexe, nu a profesat niciodată în meseria de economist. Toată cariera sa se rezumă la activitatea în birourile parlamentare ale lui Marin Burlea și, ulterior, Costel Alexe.

Dar la concursul de la ANCOM, la proba scrisă, a luat, surprinzător, 90 de puncte din cele 100 posibile. Contracandidații săi sunt suspicioși: „Știam din momentul în care l-am văzut printre înscriși că este principalul favorit. La scris părea relaxat și nici n-a fost interesat de punctajul pe care l-a obținut. Nu era deloc în starea de examen”, povestește una din candidate, care dorește să-și păstreze anonimatul.

Irina Bertea Hanganu a luat cel mai mare punctaj la scris: 95 de puncte. Aceasta este expertă contabil.

Prima clasată după proba scrisă era experta contabilă

„Anihilată ca persoană în propria mea țară”

La interviu, Sorin Afloarei a făcut o demonstrație de forță, obținând 96 de puncte și trecând pe primul loc. Irinei Bertea i s-au dat doar 71,76 puncte, fiind eliminată orice posibilitate de a-l depăși pe Sorin Afloarei.

Din comisia de examinare au făcut parte contabila șefă de la ANCOM Iași, precum și o angajată de la Resurse Umane de la București, Andreea Lupu.

“Când am văzut nota de la interviu am fost extrem de frustrată. Eu am vrut să lucrez cinstit, în Iași, nu voiam să plec în altă parte. În viața mea nu m-am simțit atât de nedreptățită, am simțit că sunt anihilată ca persoană în propria mea țară”, a precizat una din concurentele în concurs.

Un singur post a fost disponibil la ANCOM, iar acesta a fost ocupat de liberalul cununat de Costel Alexe. Experta contabilă care a luat aproape nota maximă la scris a fost respinsă.

Acuzații de intimidare la proba de interviu

„La interviu ni s-a spus că se impune angajarea pentru o lună de probă și abia apoi încheierea unui contract pe perioadă nedeterminată. Aceasta m-a făcut să mă gândesc că ar fi putut relua concursul peste o lună, dacă nu ieșea acum cine trebuie”, mai spune una din concurente.

Afloarei a răsturnat ierarhia la interviu

„Știți ce înseamnă să iei un examen de expert contabil, ce pregătire am eu? Cum să pic un concurs de economist la ANCOM după ce-am luat 95 de puncte la scris? Am fost testată de nenumărate ori pe cunoștințele cerute în examen, cum să iau, la interviu, mai puțin decât acest tânăr care n-a profesat în viața lui? A fost o înșelăciune, la interviu au pus un reportofon pe masă, au spus că înregistrează, dar nici nu știu dacă mergea”, spune experta contabilă.

Altă participantă, depunctată la interviu, spune că membrii comisiei de examinare au avut o atitudine ostilă, de intimidare:

„Am răspuns cu multe detalii la întrebările puse, dar mă întrerupeau și îmi spuneau: «Sunteți sigură că atât aveți de spus?». Îmi dădeau senzația că am răspuns greșit. Am vrut să fac o sesizare la președintele ANCOM, dar am realizat că nu folosește la nimic, el este șeful celor care ne-au trântit pe noi la interviu”.

Sorin Afloarei, care n-a profesat niciodată, mai bun în viziunea comisiei, după interviu, decât o expertă contabilă care luase aproape punctajul maxim la scris

7.000-8.000 de lei/lună, pornirea la ANCOM

Momentan, salariul lui Sorin Afloarei este confidențial, până la completarea declarației de avere. O altă persoană venită pe filieră politică la ANCOM, Constantin Neagu, avea în 2019 un salariu de 7.500 de lei net. Soția sa, angajată tot la ANCOM, la puțin timp după soț, are un venit lunar de 6.700 de lei net.

Neagu a fost la un moment dat subsecretar de stat PDL, iar acum activează în cadrul PSD. A ajuns la ANCOM pe post de „expert”, fără să se precizeze ce studii i-au fost luate în calcul.

Sorin Afloarei nu a vrut să comenteze. A ascultat întrebările reporterului, apoi a închis telefonul.

Fiica șefului Comisiei IT din Senat (PNL) a ajuns tot la ANCOM

Adelina Dincă, fiica lui Mircea Vasile Cazan, președintele liberal al Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației, și fiica lui Paul Stănescu de la PSD, Gabriela Modan, au ocupat primele două locuri la un concurs de la ANCOM, desfășurat prin aceeași rețetă ca la Iași.

Concurentele au luat note cu mult peste ale candidaților de pe următoarele locuri – 92,66 puncte pentru Adelina Dincă, respectiv 88,66 puncte pentru Alina Gabriela Modan.

