De Alexandra Nistoroiu, Răzvan Luțac,

Daniela Corbu, director comercial și development regional al companiei Ansamble Romania, susține că a fost o eroare de comunicare, iar în momentul controlului compania era în proces de autorizare.



Între Crăciun și Revelion noi am fost la DSV, am fost în legătură cu ei în permanență, am și făcut niște planuri actualizate după modificări ale lor. Pur și simplu, cererea noastră… Undeva, cred eu, a fost o lipsă de comunicare între noi și DSV.



Daniela Corbu, Ansamble Romania: