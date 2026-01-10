Reza Pahlavi, plecat din Iran din cauza Revoluției islamice din 1979 și stabilit în apropiere de Washington D.C., le-a transmis manifestanților „să coboare” din nou „în stradă”, sâmbătă și duminică seara, „pentru a ocupa spațiul public”.

„Obiectivul nu mai este doar de a manifesta pe stradă, ci și de a prelua centrele orașelor, rămânând pe teren”, a afirmat el.

Anterior, Reza Pahlavi i-a cerut președintelui american Donald Trump să intervină fără întârziere în Iran.

Amenințări cu moartea la adresa protestatarilor

Pe de altă parte, pe fondul extinderii protestelor antiregim, armata iraniană a comunicat sâmbătă că va apăra interesele naționale, infrastructura strategică și proprietatea publică. În plus, le-a solicitat iranienilor să dea dovadă de vigilență pentru a zădărnici „conspirațiile inamicului”.

În același timp, procurorul Teheranului, Ali Salehi, i-a numit „teroriști” pe protestatari și i-a amenințat cu pedeapsa cu moartea.

„Linia roșie pentru sistemul judiciar este siguranța cetățenilor țării. Abordarea noastră față de teroriști va fi descurajantă, iar pedeapsa pentru aceștia va fi de rebeliune împotriva statului”, a declarat Salehi la televiziunea de stat, potrivit The Moscow Times.

Conform legii penale impuse de regimul de la Teheran, „rebeliunea împotriva statului” se pedepsește cu moartea.

Ali Khamenei afirmă că nu va ceda presiunii

Declarațiile armatei și ale procurorului general vin după ce liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, i-a catalogat pe manifestanți „o gașcă de vandali care încearcă să-i facă pe plac președintelui Statelor Unite” și a avertizat că nu va ceda presiunii din stradă.

Televiziunea de stat din Iran relatează că bărbați înarmați au început să tragă de pe acoperișuri asupra protestatarilor și civililor „pentru a semăna panică”.

Cel puţin 51 de manifestanţi, printre care nouă copii, au fost ucişi de la începutul protestelor, pe 28 decembrie, conform ONG-ului Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia. Alți aproximativ 2.200 de protestatari au fost arestați. BBC a confirmat 21 de decese. În schimb, agenția de știri de stat Fars relatează despre aproximativ 250 de ofițeri de poliție și 45 de luptători ai miliției Basij răniți.

Regimul de la Teheran acuză un amestec din partea Statelor Unite

Aflat în vizită în Liban, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a acuzat Statele Unite de amestec în protestele din țara sa, cele mai grave de la instaurarea regimului islamic acum 47 de ani.

„Această declaraţie reflectă o încercare delirantă de a distrage atenţia de la provocările considerabile cu care se confruntă în țară regimul iranian”, a răspuns un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Donald Trump a amenințat joi pentru a treia oară de la începutul acestui an că va „lovi foarte puternic” regimul teocratic de la Teheran în cazul uciderii manifestanților. La rândul lui, premierul israelian Benjamin Netanyahu susține că nu intenționează să intervină în sprijinul protestatarilor din Iran, pentru că „revoluțiile se fac cel mai bine din interior”.