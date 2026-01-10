Premierul israelian sugerează că își dorește o „revoluție din interior”

Ani la rând Benjamin Netanyahu a cerut acțiuni internaționale împotriva regimului din Iran. În timpul războiului de 12 zile pe care Israelul și Statele Unite l-au purtat împotriva Iranului în iunie anul trecut, premierul israelian a cochetat cu înlăturarea de la putere a ghidului suprem Ali Khamenei. Întrebat despre această posibilitate, Netanyahu a declarat că nu este un obiectiv al guvernului său, dar ar putea fi o „consecinţă a războiului”.

Cu toate acestea, el a negat că Israelul ar avea planuri de intervenţie în contextul protestelor din Iran. „Ar putea fi un moment în care poporul iranian să-şi preia controlul asupra propriului destin. Revoluţiile se fac cel mai bine din interior”, a afirmat premierul israelian.

Benjamin Netanyahu nu a aprobat și nici nu a respins amenințările președintelui american Donald Trump de a acționa împotriva regimului din Iran în cazul în care continuă să ucidă protestatari. Această atitudine de reținere ar putea fi influențată de avertismentele lansate în ultimele zile de oficialii din serviciile secrete israeliene, conform cărora regimul teocratic din Iran ar putea „calcula greșit” și s-ar deda unui atac asupra Israelului în încercarea de a abate furia poporului, notează The Economist.

Singurul caz în care Israelul ar lansa o nouă intervenție militară împotriva Iranului

Netanyahu a ținut să precizeze că ar putea ordona o nouă intervenție militară doar în cazul unui atac al Iranului asupra Israelului, iar, în acest scenariu, „consecințele vor fi oribile” pentru regimul lui Khamenei. „Asta e sigur. În rest, cred că ar trebui să vedem ce se întâmplă în Iran”, a subliniat el.

În opinia lui Netanyahu, înfrângerea militară suferită de Iran în războiul de 12 zile, combinată cu „gestionarea dezastruoasă a problemelor interne”, inclusiv „direcţionarea a miliarde şi miliarde de dolari către axa terorii”, fără a face nimic în beneficiul poporului, ar putea avea implicaţii grave pentru viitorul regimului de la Teheran. „Aceste două lucruri se întâlnesc acum”, a apreciat el, insistând asupra ideii că „revoluţiile se fac cel mai bine din interior”.

Benjamin Netanyahu s-a ferit să facă declarații despre protestele din Iran. În afară de remarcile din The Economist, singura sa declarație datează de duminică, 4 ianuarie, când și-a exprimat, la o ședință de guvern, „solidaritatea cu lupta poporului iranian, cu aspirațiile sale la libertate și dreptate”.

Donald Trump îl amenință pe Ali Khamenei, în timp ce liderii europeni condamnă violențele

Peste 50 de protestatari au fost uciși până vineri în Iran, unde manifestațiile anti-regim s-au extins în toată țara, iar fiul ultimului șah Reza Pahlavi i-a cerut lui Donald Trump să intervină „urgent” în sprijinul poporului iranian.

Donald Trump a amenințat joi că va „lovi foarte puternic” regimul teocratic de la Teheran în cazul uciderii manifestanților, iar liderul suprem Ali Khamenei i-a promis președintelui american că-l va „răsturna” de la putere precum pe ultimul șah al Iranului.

În acest context, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi cancelarul german Friedrich Merz au emis vineri o declarație comună în care condamnă „cu fermitate (…) uciderea manifestanţilor” şi „violenţele” comise de forţele de securitate în Iran.

Benjamin Netanyahu mizează pe prudență în exprimările publice

La rândul lui, Benjamin Netanyahu alege să fie prudent, interzicându-le chiar miniștrilor săi să vorbească public despre evenimentele din Iran, comentează Europe1.

În timp ce israelienii manifestă simpatie față de protestatarii iranieni și postează mesaje de susținere pe rețele de socializare, premierul Netanyahu încearcă să evite să le ofere pretexte oamenilor aflați la putere la Teheran. Încolțit și slăbit, regimul teocratic ar putea fi tentat să deturneze tensiunile provocând o nouă confruntare armată cu Israelul.

De la războiul din vara anului trecut, se pare că regimul din Iran a depus eforturi mari pentru a-și reface arsenalul de rachete cu rază lungă de acțiune. Cel puțin așa estimează spionajul militar israelian. Armata israeliană, în special forțele sale de apărare aeriană, se pregătește pentru toate eventualitățile, notează publicația franceză.