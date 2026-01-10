„Domnule președinte, acesta este un apel urgent și imediat care cere atenția, susținerea și acțiunea dumneavoastră. Sper că sunteți gata să interveniți pentru a ajuta poporul iranian”, a postat Reza Pahlavi pe rețelele sociale.

Reza Pahlavi intenționează să preia puterea

Alungat din Iran de Revoluția islamică din 1979 și stabilit în apropiere de Washington D.C., Reza Pahlavi (65 de ani) nu a specificat ce tip de intervenție așteaptă din partea liderului de la Casa Albă, dar și-a justificat cererea prin decizia autorităților iraniene de a tăia accesul la internet în țară și prin reprimarea manifestanților.

„Am făcut apel la oameni să iasă pe străzi pentru a se bate pentru libertatea lor și a depăși cu numărul lor forțele de securitate. Este ceea ce au făcut noaptea trecută”, a subliniat el.

„Amenințările dumneavoastră împotriva acestui regim criminal i-au ținut pe ucigașii regimului la distanță. Dar timpul presează. Oamenii vor fi din nou în stradă într-o oră. Vă cer ajutorul”, a inistat fiul ultimului șah al Iranului.

Amenințări reciproce între Donald Trump și Ali Khamenei

Donald Trump a amenințat joi că va „lovi foarte puternic” regimul teocratic de la Teheran în cazul uciderii manifestanților, iar liderul suprem Ali Khamenei i-a promis președintelui american că-l va „răsturna” de la putere precum pe ultimul șah al Iranului.

După două săptămâni de proteste legate inițial de costul vieții și extinse apoi la revendicări politice, valul de contestare a cuprins întreaga țară și reprezintă o provocare gravă pentru Republica islamică, instituită în 1979, notează AFP.

Macron, Starmer și Merz, apel comun la încetarea violențelor în Iran

În acest context, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi cancelarul german Friedrich Merz au emis vineri o declarație comună în care condamnă „cu fermitate (…) uciderea manifestanţilor” şi „violenţele” comise de forţele de securitate în Iran.

Cei trei lideri de stat cer regimului de la Teheran „să se abţină de la orice violenţă şi să respecte drepturile fundamentele ale cetăţenilor iranieni”.

51 de protestatari, inclusiv nouă copii, au fost uciși până vineri

„Autorităţile iraniene au responsabilitatea de a proteja propria populaţie şi trebuie să garanteze libertatea de expresie şi de adunare paşnică, fără teama de represalii”, se arată în declaraţie comună.

Cel puţin 51 de manifestanţi, printre care nouă copii, au fost ucişi şi câteva sute răniţi în Iran de la începutul protestelor, pe 28 decembrie, potrivit bilanțului actualizat vineri de ONG-ul Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia.