De Cristian Otopeanu,

UPDATE 13:58 | Contactat de Libertatea, Liviu Marian Pop a recunoscut că l-a sunat pe Ionuț Pintea, că îl cunoaște pe presupusul denunțător, că sunt prieteni, dar a respins acuzațiile conform cărora ar avea vreo implicare în cazul Sorinei Pintea. Detalii aici.

Ionuț Pintea, fiul Sorinei Pintea, fostul ministru al Sănătății, a afirmat sâmbătă, într-o înregistrare video postată pe Facebook, că s-a întâlnit de dimineață cu denunțătorul din dosarul mamei sale, după ce a fost sunat în prealabil de Liviu Marian Pop.

„Voi face o mărturie. Este vorba despre ce mi s-a întâmplat astăzi. Dimineață, am fost sunat de senatorul PSD Maramureș Liviu Marian Pop. Acesta m-a rugat să mă întâlnesc urgent cu cineva. Am coborât la mașină, m-am înregistrat înainte să mă întâlnesc, deoarece nu știam cu cine mă întâlnesc și despre ce este vorba”, a început relatarea fiul Sorinei Pintea.

Ionuț Pintea a continuat povestea: „Am ajuns la Pizzeria M din Baia Mare, unde, după 15 minute, a venit un domn mic de înălțime, cu părul grizonat, care mi-a zis că se va întâlni cu Marius, finul primarului din Ulmeni. Am zis că aștept. După alte 15 minute, a venit la mine și mi-a spus că are niște informații care o pot ajuta pe mama. Zice „Știi că, de fapt, nu am mai spus despre ceilalți bani…”. „Cum adică ceilalți bani?”. Mi-a zis că a fost vorba despre încă patru tranșe de bani pe care el le-a făcut către Liviu Marian Pop. 40.000 de euro anul trecut și altă dată câte 5.000 de euro, tot către Liviu Marian Pop, bani care urmau să ajungă la mama mea”.

Recomandări Acesta este contractul pentru care Sorina Pintea a fost prinsă în flagrant! E încheiat când ea era deja ministru al sănătății

Fiul Sorinei Pintea nu s-a oprit din dezvăluiri și a oferit inclusiv numele presupusului denunțător.

„L-am întrebat despre ce vorbește și mi-a zis că el este denunțătorul. Am rămas șocat când mi-a zis că el este Mihai Costea, denunțătorul. Mi-a spus „Îmi cer scuze pentru ce s-a întâmplat, dar nu am avut ce să fac, pentru că mi-au făcut flagrant la București. Eu am fost firma subcontractoare și proprietarul firmei din București mi-a făcut flagrant în momentul în care eu luam bani””, a mai relatat fiul Sorinei Pintea.

Și a încheiat: „L-am întrebat de ce a luat banii și mi-a spus că „trebuia să îi dau mai departe. După flagrant, am fost cablat, am fost urmărit, am fost interceptat și nu am putut să anunț pe nimeni în legătură cu ce mi s-a întîmplat și să previn pe cineva”. M-am speriat puțin, pentru că o întâlnire cu denunțătorul a doua zi după flagrant nu este benefică pentru nimeni și poate avea urmări grave, așa că am ales să plec de acolo. Asta este mărturia mea. Cred în justiție și sper că lucrurile se vor reglementa”.

Recomandări Pe urmele inginerei exotice din Târgu Jiu. Povestea fabuloasă a Lazarei Popescu, cubaneza – lider al minerilor din Oltenia

Mai jos este postarea video făcută de fiul Sorinei Pintea pe Facebook:

Sorina Pintea a fost reținută de procurorii DNA pentru luare de mită în formă continuată

Sorina Pintea, fostul ministru al Sănătății, a fost reținută de procurorii DNA, astăzi dimineață, pentru luare de mită în formă continuată, potrivit unui comunicat al DNA.

Fostul ministru al Sănătății este acuzat că ar fi primit comision dintr-un contract de lucrări la Spitalul Județean Baia Mare, pe care îl conduce.

Sorina Pintea a fost reținută de procurorii DNA pentru 24 de ore și urmează să fie prezentată Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Detalii aici.

GSP.RO Dan Puric: "Am făcut o conferință ca să ajut o fată care era oarbă. Am strâns 6.000 de euro, biserica vreo 4.000. Și i-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem» Reacția lui Becali

HOROSCOP Horoscop 29 februarie 2020. Fecioarele sunt morocănoase astăzi