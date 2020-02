De Cristian Otopeanu,

„Sunt pur si simplu șocat. Resping toate acuzațiile că am luat vreun ban. Nu pot să neg faptul că îl cunosc pe Ionuț, l-am sunat azi dimineață și i-am spus că vrea cineva să se vadă cu el, dar nu știam că acela este presupusul denunțător”, a declarat Liviu Pop pentru Libertatea.

Întrebat de Libertatea în ce calitate a vorbit cu presupusul denunțător al Sorinei Pintea, senatorul PSD a afirmat: „Mă știu cu el de 7-8 ani și în baza amiciției i-am cununat și băiatul. Suntem amici, nu pot să neg acest lucru. Dar el și Sorina Pintea se știu de mai multă vreme. Erau prieteni mai vechi”.

Liviu Pop, despre Ionuț Pintea: „Este un pic mai agitat. Nu vreau să spun că este ciudat”

Întrebat de ce nu l-a sunat presupusul denunțător direct pe fiul Sorinei Pintea, Liviu Pop a precizat: „Nu vreau să comentez legat de Ionuț. Oricum, Ionuț are niște probleme, este mai agitat. Nu vreau să spun că este ciudat, dar este mai vulcanic”.

Nu este nicio fărâmă de adevăr în ceea ce spune Ionuț că i-ar fi spus presupusul denunțător Liviu Marian Pop, pentru Libertatea:

Liviu Marian Pop a respins afirmațiile făcute de fiul Sorinei Pintea, că ar fi primit tranșe de bani în cazul Sorina Pintea.

„Exclus să fi luat bani, nu am cerut niciodată, mă surprinde că Ionuț a spus asemenea lucruri și că se aruncă în spațiul public asemenea informații. Nu mai am încredere în nimeni. Oricum, eu aștept dovezi pe subiectul acesta. Vă dați seama, eu am încredere în justiția din România. Așa, pot să spun și eu că i-am dat 100.000 de euro lui Iohannis”, a mai declarat Liviu Pop pentru Libertatea.

Sigur este un substrat, nu știu care. Dar nu accept să-mi fie terfelit numele public Liviu Marian Pop, pentru Libertatea:

Sorina Pintea a fost reținută de procurorii DNA pentru luare de mită în formă continuată

Sorina Pintea, fostul ministru al Sănătății, a fost reținută de procurorii DNA, astăzi dimineață, pentru luare de mită în formă continuată, potrivit unui comunicat al DNA.

Fostul ministru al Sănătății este acuzat că ar fi primit comision dintr-un contract de lucrări la Spitalul Județean Baia Mare, pe care îl conduce.

Sorina Pintea a fost reținută de procurorii DNA pentru 24 de ore și urmează să fie prezentată Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Detalii aici.

