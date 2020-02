De Mihai Niculescu,

UPDATE 19.30: Sorina Pintea este vizată într-un dosar de achiziții publice a unor materiale pentru combaterea coronavirusului. În acest moment, fostul ministru al Sănătății se află în procedură de flagrant, informează surse judiciare. Sorina Pintea va fi adusă în această noapte la sediul central DNA pentru audieri.

UPDATE 19.15: Conform unor surse judiciare, procurorii de la structura centrală a DNA efectuează în acest moment percheziții la Spitalul Județean Baia Mare. Perchezițiile au legătură cu un dosar ce vizează achiziții publice, iar numele Sorinei Pintea ar apărea în el. În acest moment, Sorina Pintea nu este reținută și nici ridicată de procurorii DNA.

Înainte de a fi ministru în cabinetul Dăncilă, Sorina Pintea a ocupat funcția de manager al Spitalului Județean Baia Mare, funcție pe care a reluat-o, la sfârșitul anului trecut, când a căzut guvernul PSD. Din această poziție, fostul ministru al Sănătății ar fi luat o mită de 120.000 de euro.

Operațiunea de monitorizare a Sorinei Pintea a început în urma unor informații de dată recentă, au declarat aceleași surse.

Potrivit Digi24, mita ar fi în legătură cu achiziționarea unor echipamente pentru combaterea infecției cu coronavirus.

Pintea a fost ministru al Sănătăţii din data de 29 ianuarie 2018, în Guvernul Dăncilă. Înainte, fusese aleasă senator în 2016 din partea PSD. Ulterior, pe 4 februarie 2017 şi-a anunţat demisia din funcţia de senator, alegând să rămână în funcţia de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare.

Știre în curs de actualizare

Declarație incredibilă a purtătorului de cuvânt de la Institutul Matei Balș: „Virusul nu zboară de pe costum pe pacienți!”

LIVE UPDATE: Coronavirus – România | Alte două cazuri de infectare cu COVID-19. Pacienții sunt din Maramureș și Timiș

Femeie izolată la domiciliu în Alba: „Mi-au spus că voi fi monitorizată de 2 ori pe zi, dar mi-au dat block și nu m-a sunat nimeni!” Reacția șefului DSP Alba