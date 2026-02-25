Deși la momentul respectiv detaliul părea doar o bizarerie, savantul crede acum că acestea erau, cel mai probabil, victime ale rețelei conduse de miliardar.

Evenimentul a avut loc în martie 2006 în St. Thomas (Insulele Virgine Americane), cu doar cinci luni înainte ca Epstein să fie acuzat oficial de solicitarea de servicii sexuale de la o minoră.

Sub pretextul intenției de a fonda un „institut pentru studii avansate”, finanțatorul a reunit 24 de oameni de știință eminenți pentru a dezbate una dintre cele mai complexe probleme ale fizicii moderne: reconcilierea teoriei relativității generale a lui Einstein cu mecanica cuantică.

Un mister la pauza de cafea

Phillip Peebles, recompensat cu Premiul Nobel în 2019, a confirmat că simpozionul a fost, din punct de vedere academic, o reuniune riguroasă. „A fost o conferință bună, cu discuții serioase și intense”, a declarat el.

Totuși, o amintire din timpul pauzelor a căpătat o cu totul altă greutate în lumina dezvăluirilor ulterioare despre abuzurile lui Epstein.

Peebles a relatat că, la un moment dat, un grup de aproximativ șase până la zece tinere a apărut brusc în zona de socializare.

„Între discuții, ne adunam la o cafea și ne plimbam de colo-colo. La un moment dat au apărut din senin niște tinere frumoase care stăteau în jurul nostru fără să spună nimic. Nu-mi puteam imagina ce făceau”, a dezvăluit Phillip Peebles.

„Erau mai tinere decât oricare dintre cercetătoarele prezente. Aveau 25 de ani? Aveau 15 ani? Habar n-aveam”, a continuat Phillip Peebles.

Deși prezența lor i-a nedumerit pe savanți pe moment, nu a stârnit semne de alarmă. Astăzi, însă, Peebles este convins de natura vizitei lor: „E de la sine înțeles că aceste tinere făceau parte din grupul celor care au suferit de pe urma lui (n.r. – Epstein)”.

Legătura cu Stephen Hawking și reacția familiei

Un alt detaliu care a atras atenția asupra acestui eveniment a fost prezența legendarului astrofizician Stephen Hawking.

Ca parte a documentelor recent declasificate din „Dosarele Epstein”, a fost publicată o fotografie cu Hawking alături de două femei îmbrăcate sumar, imagine surprinsă în timpul acelei deplasări.

Familia lui Hawking (decedat în 2018 la vârsta de 76 de ani) a intervenit prompt pentru a demonta orice speculație privind implicarea sa în activitățile ilicite ale lui Epstein.

Reprezentanții regretatului savant au clarificat că femeile din imagine erau infirmierele care călătoreau peste tot cu el.

„Profesorul Hawking a adus unele dintre cele mai mari contribuții la fizică în secolul XX, fiind în același timp cel mai longeviv supraviețuitor al bolii neuronului motor – o afecțiune debilitantă care l-a făcut complet dependent de ventilator, scaun cu rotile și îngrijire medicală non-stop. Orice insinuare a unui comportament neadecvat din partea sa este greșită și extrem de exagerată”, a transmis purtătorul de cuvânt al familiei fizicianului.

Intersecția dintre știință și influență

Din câte își amintește Peebles, Jeffrey Epstein nu a fost prezent fizic la sesiunile științifice. Cu toate acestea, savanții au fost invitați la o excursie cu barca și un picnic pe insula privată a acestuia, Little St. James.

Pentru comunitatea științifică, finanțările private din partea miliardarilor pasionați de știință reprezintă o practică normală, motiv pentru care originile banilor nu au fost puse la îndoială.

„De-a lungul carierei mele, am participat la destule conferințe susținute de entuziaști. Nu m-am întrebat „Cine este acest binefăcător?” și nu i-am auzit nici pe ceilalți făcând-o”, a explicat Peebles, subliniind însă un adevăr sumbru ieșit la iveală mai târziu.

„Lui Epstein îi plăcea să opereze la intersecția dintre știință, finanțe și, bineînțeles, sex”, a conchis Peebles.

Zeci de interviuri ale FBI din ancheta legată de Jeffrey Epstein lipsesc din arhiva publicată de Departamentul de Justiție în ianuarie 2026. Printre acestea se numără mărturii privind o femeie care l-a acuzat pe Donald Trump de agresiune sexuală.

România și românii apar de câteva sute de ori în dosarele Epstein, fiind vorba, se pare, despre fete și femei racolate în rețea.



