O sursă constantă de „recrutare”

Documentele conțin referințe la președintele Donald Trump, Elon Musk, Bill Clinton și un fost consilier al Casei Albe al lui Obama.

Documentele declasificate de justiția americană în dosarul Jeffrey Epstein care au scos la iveală ramificațiile internaționale ale rețelei sale, inclusiv conexiunile cu România.

Numărul mare de mențiuni („câteva sute” de referiri) subliniază faptul că România nu a fost doar o destinație întâmplătoare pe harta lui Epstein, ci o sursă constantă de „recrutare” pentru rețeaua sa globală.

În documentele declasificate, apare un schimb de e-mailuri/mesaje în care Epstein îi menționează lui „The Duke”, despre care se crede că este Prințul Andrew, o anumită tânără, descrisă ca fiind de origine română.

„The Duke”, un beneficiar activ al „serviciilor”

Deși în multe mesaje numele erau prescurtate sau codificate, anchetatorii și presa de investigație (precum The Guardian și The New York Times) au confirmat că „The Duke” (Ducele) este Prințul Andrew, Duce de York.

Relația sa strânsă cu Epstein era deja cunoscută, dar aceste mesaje au demonstrat că el nu era doar un simplu oaspete, ci un beneficiar activ al „serviciilor” oferite de miliardar.

Mesajele sugerează un grad de familiaritate șocant, tânăra de origine română fiind prezentată aproape ca un „obiect” sau un „cadou” pus la dispoziție pentru vizitele Ducelui.

Justiția a anonimizat numele multor victime în versiunile publice ale documentelor, dar s-a stabilit că această persoană făcea parte din grupul de tinere aduse din Europa de Est pentru a „anima” petrecerile de pe proprietățile lui Epstein.

O româncă a intermediat plăți de 30.000 de euro

Într-un schimb de mesaje între Epstein și o altă tânără româncă, aceasta arată că nu poate procura din SUA anticoncepționale în baza unei rețete eliberate în România, și îl roagă pe acesta să i le procure.

Totodată, în documentele publicate apar și numele a doi români: Ion Nicola și Corina Tarniță. Aceasta din urmă a intermediat plăți de 30.000 de euro de la Epstein. La o plată de 10.000 de euro spune explicit că banii vor ajunge la o fată din România.



