Documente lipsă din ancheta Epstein

Un registru cu probe furnizat avocaților lui Ghislaine Maxwell, asociata lui Epstein, indică existența a 325 de interviuri FBI. Totuși, peste 90 dintre acestea nu apar pe site-ul Departamentului de Justiție, ceea ce ridică întrebări despre transparența anchetei. Lipsesc inclusiv trei interviuri legate de o femeie care a susținut că Epstein a abuzat-o de la vârsta de 13 ani și că Trump a agresat-o sexual.

„Avem o supraviețuitoare care a făcut acuzații grave împotriva președintelui”, a declarat Robert Garcia, lider democrat în Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților. „Există documente și interviuri care lipsesc și la care nu avem acces.”

Departamentul de Justiție neagă ștergerea documentelor, dar victimele acuză lipsa de transparență

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție a negat că documentele ar fi fost șterse și a afirmat că toate dosarele relevante au fost publicate. „Unele documente nu au fost incluse deoarece sunt duplicate, privilegiate sau parte dintr-o anchetă federală în curs”, a explicat acesta.

Cu toate acestea, victimele lui Epstein susțin că dosarele publicate sunt incomplete. Jess Michaels, care a fost agresată de Epstein la 22 de ani, a declarat: „Rapoartele lipsă sugerează că Departamentul de Justiție manipulează întreaga țară.”

Detalii despre acuzațiile împotriva lui Trump

Conform documentelor, o femeie a contactat FBI în 2019 pentru a raporta abuzurile lui Epstein și a susținut că Trump a agresat-o sexual și a lovit-o în cap între 1983 și 1985. Aceasta a fost intervievată de FBI, iar mărturiile sale sunt incluse în documentele „302”. Cu toate acestea, trei interviuri legate de ea nu au fost publicate.

Un proces legat de averea lui Epstein descrie o victimă identificată drept „Jane Doe 4”, care a fost abuzată sexual de Epstein și „bărbați proeminenți”. Deși plângerea nu menționează nume, detaliile se aliniază cu mărturiile femeii care l-a acuzat pe Trump. Aceasta și-a retras plângerea în 2021, primind o compensație financiară.

Victimele cer publicarea integrală a dosarelor, experții invocă rolul esențial al formularelor „302”

Haley Robson, o altă victimă a lui Epstein, a adresat o scrisoare instanței în ianuarie 2026, cerând publicarea completă a dosarelor. „Ca supraviețuitori, acest eșec nu este doar procedural – este profund personal. Secretul perpetuează crimele care au durat ani de zile”, a scris ea.

Experții subliniază importanța formelor „302” în documentarea interviurilor cu martorii. Andrew McCabe, fost director adjunct al FBI, a declarat: „Este cea mai elementară și importantă cărămidă din zidul care devine ancheta.” Totuși, multe dintre aceste dosare rămân inaccesibile sau redactate.

Peter Mandelson, fostul ambasador al Marii Britanii în Statele Unite, a fost arestat luni în scandalul legat de pedofilul american Jeffrey Epstein.

Fostul prinț britanic Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat de poliția din Marea Britanie pe 19 februarie, în legătură cu ancheta în curs privind presupuse fapte de abuz în exercitarea unei funcții publice.

Parlamentarii americani au dezvăluit detalii șocante despre dosarele redactate ale lui Jeffrey Epstein, incluzând victime minore, una având doar nouă ani, și conexiuni cu un oficial guvernamental străin de rang înalt. Informațiile au fost prezentate luni, 9 februarie 2026, după ce membri ai Congresului au avut acces la dosarele needitate ale cazului.

România și românii apar de câteva sute de ori în dosarele Epstein, fiind vorba, se pare, despre fete și femei racolate în rețea. Departamentul Justiţiei din SUA a anunţat publicarea unui volum impresionant de trei milioane de documente legate de cazul Jeffrey Epstein.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Ce a făcut Teo Trandafir cu banii câștigați la Pro TV | Unde se va filma noul sezon „Asia Express”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Unica.ro
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
Elle.ro
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
gsp
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
GSP.RO
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
Legătura lui Florin Salam cu echipa anchetată pentru trucare de meciuri » Cine e omul cu banii la CS Păulești
GSP.RO
Legătura lui Florin Salam cu echipa anchetată pentru trucare de meciuri » Cine e omul cu banii la CS Păulești
Parteneri
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Libertateapentrufemei.ro
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”

Alte știri

Bogdan Pîrlog își retrage candidatura pentru șefia DIICOT, dar rămâne în cursa pentru funcția de procuror general
Știri România 16:51
Bogdan Pîrlog își retrage candidatura pentru șefia DIICOT, dar rămâne în cursa pentru funcția de procuror general
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
Știri România 16:00
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
Parteneri
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Adevarul.ro
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana olimpică este mai mare
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana olimpică este mai mare
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Un-doi cu Leo Grozavu și Sebastian Mailat, tandemul care a dus Botoșaniul pe primul loc
Un-doi cu Leo Grozavu și Sebastian Mailat, tandemul care a dus Botoșaniul pe primul loc
Parteneri
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Elle.ro
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Artistul din România pe care Dan Negru îl roagă public să lanseze mai puține melodii: „Unul dintre cei lansați la «Next Star»”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:29
Artistul din România pe care Dan Negru îl roagă public să lanseze mai puține melodii: „Unul dintre cei lansați la «Next Star»”
Gabriela Cristea s-a afișat pe contul de socializare cu părul scurt. Ce le-a transmis fanilor . „Am râs cu lacrimi”
Stiri Mondene 17:00
Gabriela Cristea s-a afișat pe contul de socializare cu părul scurt. Ce le-a transmis fanilor . „Am râs cu lacrimi”
Parteneri
Vila de lux: Cum arăta casa Geaninei Ilieș: Imagini spectaculoase din dressingul și livingul vedetei Antena Stars
TVMania.ro
Vila de lux: Cum arăta casa Geaninei Ilieș: Imagini spectaculoase din dressingul și livingul vedetei Antena Stars
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
ObservatorNews.ro
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
Viata bate filmul! Unul dintre granzii Romaniei, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului!! 35 de ani de mariaj, aproape 14 ani de relație paralelă, acuzații publice și fotografii personale care au aprins internetul
Libertateapentrufemei.ro
Viata bate filmul! Unul dintre granzii Romaniei, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului!! 35 de ani de mariaj, aproape 14 ani de relație paralelă, acuzații publice și fotografii personale care au aprins internetul
Parteneri
Trei fotbaliști faimoși au apărut la cea mai îndrăzneață prezentare a anului! Imaginile fac înconjurul internetului
GSP.ro
Trei fotbaliști faimoși au apărut la cea mai îndrăzneață prezentare a anului! Imaginile fac înconjurul internetului
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Mediafax.ro
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
S-a stins din viață Liviu Laurențiu, un îndrăgit profesor și fost director din Satu Mare
KanalD.ro
S-a stins din viață Liviu Laurențiu, un îndrăgit profesor și fost director din Satu Mare

Politic

Judecătorii îi cer lui Nicuşor Dan să nu promulge legea care le taie pensiile speciale și îl atacă pe Bolojan: „Mentalitate stalinistă”
Politică 14:52
Judecătorii îi cer lui Nicuşor Dan să nu promulge legea care le taie pensiile speciale și îl atacă pe Bolojan: „Mentalitate stalinistă”
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov - București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Politică 09:58
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov – București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul atacant de la FCSB
Fanatik.ro
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul atacant de la FCSB
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj
Spotmedia.ro
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj