Documente lipsă din ancheta Epstein

Un registru cu probe furnizat avocaților lui Ghislaine Maxwell, asociata lui Epstein, indică existența a 325 de interviuri FBI. Totuși, peste 90 dintre acestea nu apar pe site-ul Departamentului de Justiție, ceea ce ridică întrebări despre transparența anchetei. Lipsesc inclusiv trei interviuri legate de o femeie care a susținut că Epstein a abuzat-o de la vârsta de 13 ani și că Trump a agresat-o sexual.

„Avem o supraviețuitoare care a făcut acuzații grave împotriva președintelui”, a declarat Robert Garcia, lider democrat în Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților. „Există documente și interviuri care lipsesc și la care nu avem acces.”

Departamentul de Justiție neagă ștergerea documentelor, dar victimele acuză lipsa de transparență

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție a negat că documentele ar fi fost șterse și a afirmat că toate dosarele relevante au fost publicate. „Unele documente nu au fost incluse deoarece sunt duplicate, privilegiate sau parte dintr-o anchetă federală în curs”, a explicat acesta.

Cu toate acestea, victimele lui Epstein susțin că dosarele publicate sunt incomplete. Jess Michaels, care a fost agresată de Epstein la 22 de ani, a declarat: „Rapoartele lipsă sugerează că Departamentul de Justiție manipulează întreaga țară.”

Detalii despre acuzațiile împotriva lui Trump

Conform documentelor, o femeie a contactat FBI în 2019 pentru a raporta abuzurile lui Epstein și a susținut că Trump a agresat-o sexual și a lovit-o în cap între 1983 și 1985. Aceasta a fost intervievată de FBI, iar mărturiile sale sunt incluse în documentele „302”. Cu toate acestea, trei interviuri legate de ea nu au fost publicate.

Un proces legat de averea lui Epstein descrie o victimă identificată drept „Jane Doe 4”, care a fost abuzată sexual de Epstein și „bărbați proeminenți”. Deși plângerea nu menționează nume, detaliile se aliniază cu mărturiile femeii care l-a acuzat pe Trump. Aceasta și-a retras plângerea în 2021, primind o compensație financiară.

Victimele cer publicarea integrală a dosarelor, experții invocă rolul esențial al formularelor „302”

Haley Robson, o altă victimă a lui Epstein, a adresat o scrisoare instanței în ianuarie 2026, cerând publicarea completă a dosarelor. „Ca supraviețuitori, acest eșec nu este doar procedural – este profund personal. Secretul perpetuează crimele care au durat ani de zile”, a scris ea.

Experții subliniază importanța formelor „302” în documentarea interviurilor cu martorii. Andrew McCabe, fost director adjunct al FBI, a declarat: „Este cea mai elementară și importantă cărămidă din zidul care devine ancheta.” Totuși, multe dintre aceste dosare rămân inaccesibile sau redactate.

Peter Mandelson, fostul ambasador al Marii Britanii în Statele Unite, a fost arestat luni în scandalul legat de pedofilul american Jeffrey Epstein.

Fostul prinț britanic Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat de poliția din Marea Britanie pe 19 februarie, în legătură cu ancheta în curs privind presupuse fapte de abuz în exercitarea unei funcții publice.

Parlamentarii americani au dezvăluit detalii șocante despre dosarele redactate ale lui Jeffrey Epstein, incluzând victime minore, una având doar nouă ani, și conexiuni cu un oficial guvernamental străin de rang înalt. Informațiile au fost prezentate luni, 9 februarie 2026, după ce membri ai Congresului au avut acces la dosarele needitate ale cazului.

România și românii apar de câteva sute de ori în dosarele Epstein, fiind vorba, se pare, despre fete și femei racolate în rețea. Departamentul Justiţiei din SUA a anunţat publicarea unui volum impresionant de trei milioane de documente legate de cazul Jeffrey Epstein.







