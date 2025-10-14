Proiectul legislativ prevede sancționarea căsătoriilor între minori, o practică veche, dar care persistă încă în anumite comunități, în special în rândul romilor. Inițiativa, susținută de politicieni din aproape toate formațiunile, are ca scop prevenirea abuzurilor și protejarea copiilor de forme ascunse de violență.

În cadrul Conferinței ministeriale regionale privind combaterea violenței împotriva copiilor, organizată la București, Florin Manole a vorbit deschis despre dubla sa identitate – de demnitar și de etnic rom – și despre responsabilitatea morală de a recunoaște și corecta problemele interne ale propriei comunități.

„Știți cu toții că sunt ministrul Muncii – o funcție trecătoare, probabil – dar sunt și etnic rrom, iar asta nu se va schimba niciodată”, a declarat ministrul. „Această identitate vine la pachet cu o istorie lungă de discriminare și rasism pe care comunitatea mea a trăit-o de-a lungul secolelor, pe un continent adesea egocentric”, a declarat Florin Manole.

Acesta a recunoscut că, deși violența și discriminarea rămân probleme majore, există și o altă realitate gravă, care nu mai poate fi ignorată: căsătoriile timpurii.

„În comunitatea rromă există încă, din păcate, de foarte mult timp, căsătorii între copii de 10, 11, 12 sau 13 ani. Legea este clară: acești copii nu au maturitatea și consimțământul necesar pentru a face un astfel de pas. Niciun copil nu este pregătit să devină părinte la o asemenea vârstă”, a explicat Florin Manole.

Ministrul Muncii a subliniat că, în lipsa unei schimbări profunde bazate pe educație și conștientizare, legea devine singura barieră eficientă împotriva abuzurilor: „Dacă nu există altă formă de protecție, legea trebuie să fie acea barieră”.

Manole a mai spus că inițiativa a fost primită cu reacții mixte, inclusiv critici venite chiar din interiorul comunității rome:

„Am primit multe mesaje, unele de susținere, altele ostile. Unii mi-au spus: «De ce faci asta împotriva comunității noastre?». Nu fac nimic împotriva nimănui. Fac acest demers pentru zeci și sute de copii din România, de orice etnie, care încă devin mame la vârste fragede”, a explicat Florin Manole.

„Fac acest pas pentru libertatea lor, pentru dreptul de a merge la școală, de a avea o profesie, o carieră și o viață demnă într-o societate modernă”, a continuat Florin Manole.

Ministrul a recunoscut că schimbarea socială este dificilă, dar a insistat că protecția copiilor trebuie să fie o valoare universală: „Schimbarea poate fi dureroasă, dar indiferent cât de greu este, orice lege, orice religie și orice constituție ne învață același lucru: cei mai vulnerabili, mai ales copiii, trebuie protejați. Acest principiu este incontestabil și vechi de milenii”.

În final, ministrul a atras atenția că nevoia de conferințe și campanii dedicate empatiei și protecției copiilor în secolul XXI este, în sine, un semnal de alarmă pentru societate.

