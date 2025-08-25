Începând de miercuri, vremea se va încălzi treptat. Georgescu a precizat că „vremea caldă va reveni treptat începând de miercuri și nu ar fi exclus ca vineri, sâmbătă, să înregistrăm din nou valori termice spre 33 – 35 de grade, în special în Banat, în Crișana, în partea de sud a Olteniei și Munteniei”.

ANM anunță vreme bună pe litoral și în septembrie

O veste bună pentru cei aflați în concediu pe litoralul românesc este că, de miercuri, precipitațiile vor fi din ce în ce mai puține. Intensificările vântului vor fi, de asemenea, pe arii tot mai restrânse.

Apa mării s-a răcit brusc în această perioadă, dar situația se va îmbunătăți în zilele următoare. Georgescu a menționat că temperaturile apei mării vor crește treptat, odată cu schimbarea circulației aerului.

„Încă este o mare rece astăzi, dar treptat, în zilele viitoare, odată cu schimbarea circulației aerului, temperaturile în apa mării vor crește, însă vom urmări ce se va întâmpla mai spre sfârșitul săptămânii, atunci când așteptăm o încălzire importantă a vremii”, spune meteorologul.

De asemenea, Florinela Georgescu a sugerat că și începutul lunii septembrie ar putea aduce temperaturi ridicate, sau chiar debutul lui octombrie.

„Ne apropiem de închiderea sezonului pe litoralul românesc. Dar dacă suntem mai doritori de o vreme mai blândă, mai calmă, recomand să urmărim cum evoluează vremea pe litoral în luna septembrie și, cine știe, poate chiar și la începutul lunii octombrie”, a mai precizat meteorologul.

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni

La Miercurea Ciuc, mercurul termometrelor a coborât azi până la -1,7 grade Celsius, o valoare apropiată de recordul lunar pentru această stație meteorologică.

În plus, ANM spune că vremea va mai continua să se răcească, posibil să urmeze o zi mai rece ca cea de azi, apoi se va mai încălzi.

Aceste schimbări meteorologice vor afecta întreaga țară, oferind o tranziție interesantă de la vremea rece, cu temperaturi luni de -1 grad, la cea de vară, de până la 35 de grade, în doar câteva zile, spre sfârșitul de săptămână.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni și anunță că, în timp ce în unele zone maximele vor atinge 34 – 35 de grade Celsius, în alte regiuni minimele ajung și la 6 – 8 grade.

