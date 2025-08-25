Luni dimineața, regiunile Transilvania și Maramureș au înregistrat temperaturi deosebit de scăzute.

Temperaturi de -1 grad, pe 25 august, în Transilvania și Maramureș

La Miercurea Ciuc, mercurul termometrelor a coborât azi până la -1,7 grade Celsius, o valoare apropiată de recordul lunar pentru această stație meteorologică.

De asemenea, voi fi „multe valori termice sub 5 grade Celsius în partea de nord și de centru a teritoriului”, a mai precizat ea, mai ales că urmează „o noapte foarte rece”.

„Posibil ca mâine dimineață, chiar în partea de sud a țării, să fie mai rece decât în această dimineață”, a completat Florinela Georgescu.

De când vine iar canicula

Începând de miercuri, vremea se va încălzi gradual, spun meteorologii. Spre sfârșitul săptămânii, temperaturile ar putea atinge din nou valori specifice verii, cu maxime de până la 35 de grade Celsius.

„Nu ar fi exclus ca vineri, sâmbătă, să înregistrăm din nou valori termice spre 33 – 35 de grade, în special în Banat, în Crișana, în partea de sud a Olteniei și Munteniei”, a prognozat meteorologul ANM.

Florinela Georgescu spune că și începutul lunii septembrie ar putea fi caracterizat de temperaturi ridicate.

În plus, tot începând de miercuri, la noi în țară se preconizează o scădere a precipitațiilor și a intensificărilor de vânt.

Aceste condiții meteorologice favorabile ar putea fi o veste bună pentru cei care își planifică concediile în această perioadă.

Care au fost cele mai mici temperaturi în august, în România

Temperatura minimă absolută a lunii august în România este de -7 grade Celsius la Vf. Omu şi s-a înregistrat în zilele de 27 august 1936 şi 20 august 1949.

Temperaturi minime absolute negative, în luna august, s-au mai înregistrat la staţii meteorologice din zona montană, dar şi la Miercurea Ciuc, minima absolută înregistrată la această staţie fiind -1,9 grade Celsius, în data de 27 august 1980.

De asemenea, temperatura minimă absolută la Bucureşti este de 5,2 grade, înregistrată în 30 august 1981, la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa.

Tot în acelaşi an, dar pe 29 august, s-a înregistrat şi minima absolută la Bucureşti-Filaret şi Bucureşti-Afumaţi, respectiv 6,6 şi 5,5 grade Celsius.

În clasamentul anilor cu cele mai reci luni august din intervalul 1961-2023 se află: 1965, 1968, 1976, 1978, 1984, 1987 etc.

În anul 1981 s-au consemnat cele mai multe temperaturi minime absolute la staţiile meteorologice din România şi anume la 66 de staţii, mai ales în perioada 29 – 31 august, majoritatea acestora fiind sub 7 grade Celsius.

Şi în anul 1980 s-au înregistrat temperaturi minime absolute la 34 de staţii meteorologice, în zilele de 25, 26 şi 27 august, toate valorile fiind sub 7,5 grade Celsius.

