Cum va fi vremea în perioada 25 august – 7 septembrie 2025 în Banat

Media zilnică a temperaturilor maxime în Banat va fi în creștere treptată de la 25 de grade Celsius în prima zi din interval, până la 34… 35 de grade Celsius în perioada 28 – 30 august, valori ce vor caracteriza o vreme caniculară.

O scădere de temperatură este prognozată după 31 august, când valorile maxime vor fi în general de 30… 33 de grade Celsius, iar după 4 septembrie caracteristice vor fi valorile în jurul a 29 de grade Celsius.

Evoluția va fi asemănătoare și în privința temperaturilor minime, cu nopți răcoroase și valori de 8… 10 grade Celsius la începutul intervalului, ce vor fi urmate de minime tot mai ridicate la final de august, când se vor atinge 16… 18 grade Celsius, iar pentru prima săptămână din septembrie media acestora va oscila în jurul a 14 grade Celsius.

Până pe 30 august nu sunt prognozate ploi, însă după această dată crește probabilitatea de a avea intervale cu instabilitatea atmosferică.

Cum va fi vremea în perioada 25 august – 7 septembrie 2025 în Crișana

Media zilnică a temperaturilor maxime în zona Crișanei va fi în creștere semnificativă de la 24 de grade Celsius în prima zi din interval, până la 34… 36 de grade Celsius în 28, 29 și 30 august, astfel că în aceste zile vremea va deveni caniculară.

„System Shock”, protocolul secret prin care aviația Israelului a spulberat apărarea aeriană a Iranului
Recomandări
„System Shock”, protocolul secret prin care aviația Israelului a spulberat apărarea aeriană a Iranului

O scădere de temperatură este prognozată după 31 august, când valorile maxime vor fi în general de 30… 31 de grade Celsius, iar după 4 septembrie caracteristice vor fi valorile în jurul a 27 de grade Celsius.

Evoluția va fi asemănătoare și în privința temperaturilor minime, astfel de la nopți răcoroase la începutul intervalului, în care media acestora va fi de numai 7… 10 grade Celsius, se va ajunge la minime tot mai ridicate spre final de august, când se vor atinge 14… 17 grade Celsius, iar pentru prima săptămână din septembrie media acestora va scădea ușor, la valori de 12… 13 grade Celsius.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicată în 31 august, dar și la început de septembrie, mai ales în zilele de 3 și 4 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 25 august – 7 septembrie 2025 în Transilvania

La începutul intervalului valorile termice în Transilvania, atât cele maxime, cât și cele minime se vor situa sub mediile multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii august, respectiv o medie regională a maximelor de 21… 24 de grade Celsius și minime de 4… 6 grade Celsius.

Încălzirea va fi semnificativă la final de august, astfel se vor atinge temperaturi maxime de până la 30… 32 de grade Celsius, iar minimele vor fi în general de peste 12… 13 grade Celsius. La început de septembrie media zilnică a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 26 și 29 de grade Celsius, iar pe timpul nopților vor fi valori de 10… 12 grade Celsius.

Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere
Recomandări
Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere

Până la finalul lunii august doar cu totul izolat vor mai fi ploi de scurtă durată. Probabilitatea pentru ploi va fi în creștere în a doua săptămână, în special după data de 3 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 25 august – 7 septembrie 2025 în Maramureș

În prima zi din interval media temperaturilor maxime va fi de numai 21 de grade Celsius în Maramureș, însă până în 30 august, se va încălzi semnificativ și va ajunge la 31… 32 de grade Celsius.

În ultima zi din august și la început de septembrie sunt prognozate temperaturi maxime de 28… 29 de grade Celsius, iar după 4 septembrie, valori în jurul a 26 de grade Celsius.

Evoluția va fi asemănătoare și în privința temperaturilor minime, astfel de la nopți răcoroase la începutul intervalului, în care media acestora va fi de numai 6… 10 grade Celsius, se va ajunge la valori tot mai ridicate spre final de august, când se vor atinge 14… 15 grade Celsius, iar pentru prima săptămână din septembrie media acestora va scădea ușor, la valori de 12… 14 grade Celsius.

Ploi izolate sunt posibile în prima zi a intervalului, iar cu o probabilitate în creștere după 31 august.

Cum va fi vremea în perioada 25 august – 7 septembrie 2025 în Moldova

Primele orașe care vor cădea în cazul în care începe Al Treilea Război Mondial, conform inteligenței artificiale
Recomandări
Primele orașe care vor cădea în cazul în care începe Al Treilea Război Mondial, conform inteligenței artificiale

Vremea va fi răcoroasă la începutul intervalului, mai ales în timpul nopților și dimineților, cu o medie regională a temperaturilor maxime de 23… 25 de grade Celsius și minime în general de 8… 10 grade Celsius.

O perioadă cu vreme caldă va fi între 28 august și 2 septembrie, când media temperaturilor maxime va fi în general de 30… 32 de grade Celsius, iar pe timpul nopților vor fi minime de 14… 16 grade Celsius. După 3 septembrie tendința temperaturii va fi de scădere, astfel maximele se vor situa în jurul a 26 de grade Celsius, iar minimele vor fi de 13… 14 grade Celsius.

Averse izolate mai sunt posibile în prima zi a intervalului, iar următorul interval cu ploi ar putea să apară în această regiune după 3 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 25 august – 7 septembrie 2025 în Dobrogea

Media zilnică a temperaturilor maxime din Dobrogea va fi în creștere treptată de la 25 de grade Celsius în prima zi din interval, până la 31… 33 de grade Celsius în perioada 30 august – 1 septembrie, apoi tendința va fi de scădere ușoară, astfel la finalul intervalului de anticipație (7 septembrie) sunt estimate valori în jurul a 28 de grade Celsius.

Nopți răcoroase vor fi la începutul intervalului și în această regiune, unde media minimelor va fi de 13 grade Celsius, însă pentru finalul lunii august și începutul lunii septembrie sunt prognozate valori tot mai ridicate, ce se vor situa în jurul a 18 grade Celsius, cu o tendința de scădere ușoară, după 5 septembrie.

Regimul pluviometric se va menține deficitar. Ploi de scurtă durată vor fi posibile la începutul intervalului și după 4 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 25 august – 7 septembrie 2025 în Muntenia

Media zilnică a temperaturilor maxime în Muntenia va fi în creștere treptată de la 26 de grade Celsius în prima zi din interval, până la 34… 35 de grade Celsius în perioada 30 august – 2 septembrie, valori ce vor caracteriza o vreme caniculară, apoi tendința va fi de scădere spre valori în jurul a 30 de grade Celsius.

În perioada 25 – 27 august nopțile vor fi răcoroase, cu o medie regională a temperaturilor minime de 10… 12 grade Celsius, apoi sunt estimate valori termice apropiate de normalul climatologic, respectiv o medie a acestora ce va fi cuprinsă între 13 și 17 grade Celsius.

Intervale cu ploi au o probabilitate mai mare de apariție după 2 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 25 august – 7 septembrie 2025 în Oltenia

La începutul intervalului de prognoză, media maximelor termice în Oltenia va fi de 26 de grade Celsius, însă începând chiar din a doua zi (26 august) tendința va fi de încălzire treptată de la o zi la alta, astfel mai ales în perioada 30 august – 2 septembrie, vremea va deveni caniculară, cu valori în jurul a 34 de grade Celsius, urmând ca și în această regiune după acest interval să fi o scădere de temperatură spre valori estimate la o medie de 30 de grade Celsius.

Primele nopți vor fi răcoroase, cu o medie regională a temperaturilor minime de 9… 11 grade Celsius, apoi sunt estimate valori termice tot mai ridicate, astfel la final de august și început de septembrie vor fi valori de 16… 17 grade Celsius, iar după 5 septembrie se va produce o scădere ușoară până spre 14 grade Celsius.

În prima săptămână nu sunt prognozate ploi, iar în a doua, crește probabilitatea de apariție a acestora, în special după 3 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 25 august – 7 septembrie 2025 la munte

În zonele montane, în primele două zile vremea va fi rece pentru această perioadă, cu o medie a temperaturilor maxime de 12… 15 grade Celsius și minime de numai 2… 4 grade Celsius, însă până la finalul lunii august (29 – 30 august) se va încălzi treptat și se ajunge la valori pe timpul zilei în jurul a 23 de grade Celsius, iar noaptea, 10… 12 grade Celsius. În prima săptămână din septembrie, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 17 și 20 de grade Celsius, iar a celor minime va fi de 8… 11 grade Celsius.

Ploi izolate mai sunt posibil la începutul intervalului, iar după 31 august crește probabilitatea pentru intervale cu ploi cu extindere spațială mai mare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce salarii primesc grefierii, categoria profesională care ține în spate sistemul judiciar din România. Venitul net declarat pornește de la 3.500 de lei

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Scandalul momentului în lumea mondenă! Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! „Oamenii ăștia...” Vedeta TV și patronul FCSB au reacționat imediat! Replici fără precedent! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte!! „Nevastă-mea...”
Unica.ro
Scandalul momentului în lumea mondenă! Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! „Oamenii ăștia...” Vedeta TV și patronul FCSB au reacționat imediat! Replici fără precedent! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte!! „Nevastă-mea...”
Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj dur pentru cei care o critică pentru scenele pasionale cu ispita Teo: „Având în vedere că jumătate din voi ați fost aduși de barză…”
Elle.ro
Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj dur pentru cei care o critică pentru scenele pasionale cu ispita Teo: „Având în vedere că jumătate din voi ați fost aduși de barză…”
gsp
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
GSP.RO
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
„Gigi Becali îmi spunea: «Data viitoare să nu mai vii îmbrăcată așa, că nu-mi place să fii decoltată»”. Replica Anamariei Prodan a surprins
GSP.RO
„Gigi Becali îmi spunea: «Data viitoare să nu mai vii îmbrăcată așa, că nu-mi place să fii decoltată»”. Replica Anamariei Prodan a surprins
Parteneri
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Avantaje.ro
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Ce au observat fanii în pozele cu Violeta din camera de cămin de la Cornell postate de Andreea Marin. Cum arată locul unde începe studiile în SUA
Tvmania.ro
Ce au observat fanii în pozele cu Violeta din camera de cămin de la Cornell postate de Andreea Marin. Cum arată locul unde începe studiile în SUA

Alte știri

Florinela Georgescu, director ANM, anunță că pe Litoral va fi vreme de plajă în septembrie: „Poate chiar și la începutul lunii octombrie”
Știri România 13:48
Florinela Georgescu, director ANM, anunță că pe Litoral va fi vreme de plajă în septembrie: „Poate chiar și la începutul lunii octombrie”
Florinela Georgescu, director ANM, anunță că temperaturile continuă să scadă. Când vine din nou căldura
Știri România 12:35
Florinela Georgescu, director ANM, anunță că temperaturile continuă să scadă. Când vine din nou căldura
Parteneri
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Adevarul.ro
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Universitatea Craiova dă lovitura la returul cu Bașakșehir! Suporterii iau cu asalt stadionul și clubul face un profit record
Fanatik.ro
Universitatea Craiova dă lovitura la returul cu Bașakșehir! Suporterii iau cu asalt stadionul și clubul face un profit record
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Carlos Alcaraz și Emma Răducanu, în tandrețuri pe terenul de tenis. Deja se vorbește despre o idilă
Stiri Mondene 14:28
Carlos Alcaraz și Emma Răducanu, în tandrețuri pe terenul de tenis. Deja se vorbește despre o idilă
Un fost concurent se alătură show-ului MasterChef România. Ce rol va avea în emisiune
Stiri Mondene 14:01
Un fost concurent se alătură show-ului MasterChef România. Ce rol va avea în emisiune
Parteneri
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin: „E noua ei casă pentru următorul an.” Foto
Elle.ro
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin: „E noua ei casă pentru următorul an.” Foto
Când a intrat prima dată cu fiica ei în camera de cămin, la prestigioasa universitate din SUA, Andreei Marin nu i-a venit să creadă ce a găsit acolo! O cameră mică, deloc amenajată! Vedeta noastră a luat-o pe Violeta și-au mers la cumpărături! Uite cum au reușit să transforme spațiul / FOTO
Unica.ro
Când a intrat prima dată cu fiica ei în camera de cămin, la prestigioasa universitate din SUA, Andreei Marin nu i-a venit să creadă ce a găsit acolo! O cameră mică, deloc amenajată! Vedeta noastră a luat-o pe Violeta și-au mers la cumpărături! Uite cum au reușit să transforme spațiul / FOTO
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
TVMania.ro
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
EXCLUSIV. 94% dintre firmele din România au sub 1 milion € venituri. Cine plătește taxele țării
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. 94% dintre firmele din România au sub 1 milion € venituri. Cine plătește taxele țării
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Parteneri
Gafă monumentală a jurnalistei în direct la TV » Jucătorul a vrut să plece în timpul interviului: „În caz că nu știai...”
GSP.ro
Gafă monumentală a jurnalistei în direct la TV » Jucătorul a vrut să plece în timpul interviului: „În caz că nu știai...”
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
GSP.ro
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
Parteneri
Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni. Cum vor fi primele de toamnă
Mediafax.ro
Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni. Cum vor fi primele de toamnă
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD.ro
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Wowbiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
Wowbiz.ro
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
StirileKanalD.ro
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
La mulți ani Adrian și Natalia! Mesaje, SMS-uri, urări și felicitări pentru românii care își celebrează onomastica pe 26 august 2025
KanalD.ro
La mulți ani Adrian și Natalia! Mesaje, SMS-uri, urări și felicitări pentru românii care își celebrează onomastica pe 26 august 2025

Politic

Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere
Analiză
Politică 11:00
Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere
Sebastian Popescu, fost candidat prezidențial, audiat după ce ar fi încercat să ademenească un copil de 15 ani
Politică 10:59
Sebastian Popescu, fost candidat prezidențial, audiat după ce ar fi încercat să ademenească un copil de 15 ani
Parteneri
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Spotmedia.ro
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Statul român, obligat să achite datorii uriașe? 200 de milioane de euro din afacerile unui miliardar britanic, în joc
Fanatik.ro
Statul român, obligat să achite datorii uriașe? 200 de milioane de euro din afacerile unui miliardar britanic, în joc
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului
Spotmedia.ro
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului