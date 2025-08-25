Cum va fi vremea în perioada 25 august – 7 septembrie 2025 în Banat

Media zilnică a temperaturilor maxime în Banat va fi în creștere treptată de la 25 de grade Celsius în prima zi din interval, până la 34… 35 de grade Celsius în perioada 28 – 30 august, valori ce vor caracteriza o vreme caniculară.

O scădere de temperatură este prognozată după 31 august, când valorile maxime vor fi în general de 30… 33 de grade Celsius, iar după 4 septembrie caracteristice vor fi valorile în jurul a 29 de grade Celsius.

Evoluția va fi asemănătoare și în privința temperaturilor minime, cu nopți răcoroase și valori de 8… 10 grade Celsius la începutul intervalului, ce vor fi urmate de minime tot mai ridicate la final de august, când se vor atinge 16… 18 grade Celsius, iar pentru prima săptămână din septembrie media acestora va oscila în jurul a 14 grade Celsius.

Până pe 30 august nu sunt prognozate ploi, însă după această dată crește probabilitatea de a avea intervale cu instabilitatea atmosferică.

Cum va fi vremea în perioada 25 august – 7 septembrie 2025 în Crișana

Media zilnică a temperaturilor maxime în zona Crișanei va fi în creștere semnificativă de la 24 de grade Celsius în prima zi din interval, până la 34… 36 de grade Celsius în 28, 29 și 30 august, astfel că în aceste zile vremea va deveni caniculară.

O scădere de temperatură este prognozată după 31 august, când valorile maxime vor fi în general de 30… 31 de grade Celsius, iar după 4 septembrie caracteristice vor fi valorile în jurul a 27 de grade Celsius.

Evoluția va fi asemănătoare și în privința temperaturilor minime, astfel de la nopți răcoroase la începutul intervalului, în care media acestora va fi de numai 7… 10 grade Celsius, se va ajunge la minime tot mai ridicate spre final de august, când se vor atinge 14… 17 grade Celsius, iar pentru prima săptămână din septembrie media acestora va scădea ușor, la valori de 12… 13 grade Celsius.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicată în 31 august, dar și la început de septembrie, mai ales în zilele de 3 și 4 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 25 august – 7 septembrie 2025 în Transilvania

La începutul intervalului valorile termice în Transilvania, atât cele maxime, cât și cele minime se vor situa sub mediile multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii august, respectiv o medie regională a maximelor de 21… 24 de grade Celsius și minime de 4… 6 grade Celsius.

Încălzirea va fi semnificativă la final de august, astfel se vor atinge temperaturi maxime de până la 30… 32 de grade Celsius, iar minimele vor fi în general de peste 12… 13 grade Celsius. La început de septembrie media zilnică a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 26 și 29 de grade Celsius, iar pe timpul nopților vor fi valori de 10… 12 grade Celsius.

Până la finalul lunii august doar cu totul izolat vor mai fi ploi de scurtă durată. Probabilitatea pentru ploi va fi în creștere în a doua săptămână, în special după data de 3 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 25 august – 7 septembrie 2025 în Maramureș

În prima zi din interval media temperaturilor maxime va fi de numai 21 de grade Celsius în Maramureș, însă până în 30 august, se va încălzi semnificativ și va ajunge la 31… 32 de grade Celsius.

În ultima zi din august și la început de septembrie sunt prognozate temperaturi maxime de 28… 29 de grade Celsius, iar după 4 septembrie, valori în jurul a 26 de grade Celsius.

Evoluția va fi asemănătoare și în privința temperaturilor minime, astfel de la nopți răcoroase la începutul intervalului, în care media acestora va fi de numai 6… 10 grade Celsius, se va ajunge la valori tot mai ridicate spre final de august, când se vor atinge 14… 15 grade Celsius, iar pentru prima săptămână din septembrie media acestora va scădea ușor, la valori de 12… 14 grade Celsius.

Ploi izolate sunt posibile în prima zi a intervalului, iar cu o probabilitate în creștere după 31 august.

Cum va fi vremea în perioada 25 august – 7 septembrie 2025 în Moldova

Vremea va fi răcoroasă la începutul intervalului, mai ales în timpul nopților și dimineților, cu o medie regională a temperaturilor maxime de 23… 25 de grade Celsius și minime în general de 8… 10 grade Celsius.

O perioadă cu vreme caldă va fi între 28 august și 2 septembrie, când media temperaturilor maxime va fi în general de 30… 32 de grade Celsius, iar pe timpul nopților vor fi minime de 14… 16 grade Celsius. După 3 septembrie tendința temperaturii va fi de scădere, astfel maximele se vor situa în jurul a 26 de grade Celsius, iar minimele vor fi de 13… 14 grade Celsius.

Averse izolate mai sunt posibile în prima zi a intervalului, iar următorul interval cu ploi ar putea să apară în această regiune după 3 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 25 august – 7 septembrie 2025 în Dobrogea

Media zilnică a temperaturilor maxime din Dobrogea va fi în creștere treptată de la 25 de grade Celsius în prima zi din interval, până la 31… 33 de grade Celsius în perioada 30 august – 1 septembrie, apoi tendința va fi de scădere ușoară, astfel la finalul intervalului de anticipație (7 septembrie) sunt estimate valori în jurul a 28 de grade Celsius.

Nopți răcoroase vor fi la începutul intervalului și în această regiune, unde media minimelor va fi de 13 grade Celsius, însă pentru finalul lunii august și începutul lunii septembrie sunt prognozate valori tot mai ridicate, ce se vor situa în jurul a 18 grade Celsius, cu o tendința de scădere ușoară, după 5 septembrie.

Regimul pluviometric se va menține deficitar. Ploi de scurtă durată vor fi posibile la începutul intervalului și după 4 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 25 august – 7 septembrie 2025 în Muntenia

Media zilnică a temperaturilor maxime în Muntenia va fi în creștere treptată de la 26 de grade Celsius în prima zi din interval, până la 34… 35 de grade Celsius în perioada 30 august – 2 septembrie, valori ce vor caracteriza o vreme caniculară, apoi tendința va fi de scădere spre valori în jurul a 30 de grade Celsius.

În perioada 25 – 27 august nopțile vor fi răcoroase, cu o medie regională a temperaturilor minime de 10… 12 grade Celsius, apoi sunt estimate valori termice apropiate de normalul climatologic, respectiv o medie a acestora ce va fi cuprinsă între 13 și 17 grade Celsius.

Intervale cu ploi au o probabilitate mai mare de apariție după 2 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 25 august – 7 septembrie 2025 în Oltenia

La începutul intervalului de prognoză, media maximelor termice în Oltenia va fi de 26 de grade Celsius, însă începând chiar din a doua zi (26 august) tendința va fi de încălzire treptată de la o zi la alta, astfel mai ales în perioada 30 august – 2 septembrie, vremea va deveni caniculară, cu valori în jurul a 34 de grade Celsius, urmând ca și în această regiune după acest interval să fi o scădere de temperatură spre valori estimate la o medie de 30 de grade Celsius.

Primele nopți vor fi răcoroase, cu o medie regională a temperaturilor minime de 9… 11 grade Celsius, apoi sunt estimate valori termice tot mai ridicate, astfel la final de august și început de septembrie vor fi valori de 16… 17 grade Celsius, iar după 5 septembrie se va produce o scădere ușoară până spre 14 grade Celsius.

În prima săptămână nu sunt prognozate ploi, iar în a doua, crește probabilitatea de apariție a acestora, în special după 3 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 25 august – 7 septembrie 2025 la munte

În zonele montane, în primele două zile vremea va fi rece pentru această perioadă, cu o medie a temperaturilor maxime de 12… 15 grade Celsius și minime de numai 2… 4 grade Celsius, însă până la finalul lunii august (29 – 30 august) se va încălzi treptat și se ajunge la valori pe timpul zilei în jurul a 23 de grade Celsius, iar noaptea, 10… 12 grade Celsius. În prima săptămână din septembrie, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 17 și 20 de grade Celsius, iar a celor minime va fi de 8… 11 grade Celsius.

Ploi izolate mai sunt posibil la începutul intervalului, iar după 31 august crește probabilitatea pentru intervale cu ploi cu extindere spațială mai mare.

