Incapacitatea de a proteja obiective strategice

Eficiența atacurilor SUA-Israel asupra bazei Konarak a dus la distrugerea celor mai importante active navale iraniene destinate operațiunilor externe. Pierderea fregatei clasa Alvand și a altor platforme de suprafață confirmă nu doar succesul munițiilor de precizie, ci și incapacitatea sistemelor de apărare ale Iranului de a proteja obiective strategice în fața unui atac masiv cu rachete.

Neutralizarea portului Konarak a însemnat, de fapt, distrugerea punctului de lansare pentru dronele Shahed-136 utilizate împotriva statelor din Golf. În mai puțin de o zi, ofensiva aliată a lichidat capacitatea Iranului de a hărțui traficul maritim internațional, blocând complet strategia atacurilor asimetrice în această zonă.

Axa SUA-Israel a lansat ofensivă aeriană masivă. În primele ore ale zilei de 1 martie 2026, forțele aliate au lansat peste 900 de lovituri de precizie. Operațiunea a vizat simultan infrastructura critică de comandă și control a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), paralizând capacitatea de reacție a regimului de la Teheran.

Cartierul General al Marinei a fost anihilat

Administrația americană și analizele BDA confirmă anihilarea Cartierului General al Marinei. Operațiunea vizează eliminarea completă a conducerii militare și politice, un demers culminat cu lichidarea liderului suprem Ali Khamenei în inima capitalei iraniene.

Analiza resturilor confirmă că navele din clasele Alvand și Moudge nu au putut face față armamentului de ultimă generație.

Depășite moral și tehnic, aceste vase de 1.500 de tone – catalogate eronat drept fregate de către regim – au fost anihilate rapid. Sistemele lor de apărare au fost paralizate instantaneu.

Israelul și SUA au atacat sâmbătă capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă în țară. Explozia, care a generat un nor dens de fum în centrul orașului, a fost confirmată de televiziunea de stat iraniană și a creat o stare de urgență care acum e valabilă pentru toată zona Orientului Mijlociu, relatează CNBC și Al Jazeera.

Explozii puternice s-au auzit luni în orașe importante din Orientul Mijlociu, precum Dubai, Doha și Manama, în timp ce regimul de la Teheran a început a treia zi de atacuri împotriva vecinilor săi din Golf, ca răspuns la raidurile aeriene americano-israeliene, relatează AFP. Trei avioane americane de război s-au prăbușit în Kuwait, fiind doborâte din greșeală.





