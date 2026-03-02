Live text
Acum 20 minute
Poate lovi Iranul în Europa? Ce crede un expert în securitate
Acum 25 minute
Zborurile TAROM pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu, reprogramate
Acum 40 minute
Israelul își extinde campania militară în Liban
Acum 40 minute
Șapte răniți în regiunea Ierusalimului
Acum 40 minute
Kuwaitul interceptează drone iraniene
Acum 40 minute
Emiratele Arabe Unite își închid ambasada din Iran
Acum 40 minute
Donald Trump vorbește despre o operațiune militară de „patru săptămâni”
Acum 40 minute
Uniunea Europeană face apel la „reținere maximă”
Acum 40 minute
Apel la o „tranziție credibilă” în Iran, după moartea liderului suprem Ali Khamenei
Acum 40 minute
Pentagonul a raportat în fața Congresului
Acum 40 minute
Trei soldați americani au fost uciși, iar cinci - grav răniți

Reporterii AFP prezenți la fața locului au auzit mai multe explozii puternice în capitalele Qatarului și Bahrainului, precum și în cel mai populat oraș din Emiratele Arabe Unite. În Bahrain, un muncitor străin a fost ucis de fragmente dintr-o rachetă interceptată.

08:50 - Acum 20 minute
02-03-2026

Poate lovi Iranul în Europa? Ce crede un expert în securitate

Declarațiile făcute anul trecut de ambasadorul Israelului în Italia, Jonathan Peled, privind capacitatea Iranului de a lovi orașe europene precum Roma, Paris sau Londra au stârnit îngrijorare. Un expert în securitate a explicat pentru presa din Peninsulă ce se știe despre arsenalul iranian și despre racheta Soumar, creditată cu o rază teoretică de 3.000 de kilometri.

„Știm cu certitudine că Iranul deține sute de rachete capabile nu doar să amenințe Israelul, ci și să ajungă la Roma, Paris și Londra”, declara, în vara anului trecut, ambasadorul Israelului în Italia, Jonathan Peled.

08:45 - Acum 25 minute
02-03-2026

Zborurile TAROM pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu, reprogramate

Peste 300 de români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu vor fi repatriați cu zboruri speciale TAROM reprogramate pentru seara de luni, 2 martie, potrivit unui anunț al companiei.

Întârzierile la granița terestră și procedurile de frontieră au întârziat deplasarea pasagerilor către aeroportul din Cairo, iar riscul depășirii timpului de serviciu al echipajelor a impus amânarea zborurilor.

Premierul României, Ilie Bolojan, a convocat luni dimineață, la ora 9.30, o ședință de urgență la Palatul Victoria pentru a analiza situația cetățenilor români blocați în apropierea Iranului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

08:30 - Acum 40 minute
02-03-2026

Israelul își extinde campania militară în Liban

În paralel, Israelul a lansat luni noi atacuri aeriene aeriene asupra Iranului și și-a extins campania militară în Liban, țintindu-i pe militanții Hezbollah susținuți de regimul de la Teheran.

Armata israeliană a precizat că atacă obiective aparținând mișcării șiite islamice Hezbollah, unul dintre principalii aliați ai regimul de la Teheran, după ce Hezbollah a recunoscut că a lansat rachete și drone asupra Israelului ca represalii pentru uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei.

08:30 - Acum 40 minute
02-03-2026

Șapte răniți în regiunea Ierusalimului

În Israel, șapte persoane au fost rănite duminică seara în regiunea Ierusalim în urma unor atacuri cu rachete efectuate de iraniene, transmite AFP.

„Pompierii din districtul Ierusalim intervin în prezent la locul impactului situat pe un drum (…) în regiunea Ierusalim”, a anunțat Serviciului medical național de urgență.

„Șapte persoane cu răni de grade diferite au fost evacuate până în prezent pentru îngrijiri medicale”, se arată într-un comunicat, un bilanț de două spitale din Ierusalim.

Posturile israeliene de televiziune 11 și 12 au difuzat imagini cu polițiști și salvatori desfășurați în zonele în care pagubele erau vizibile, una „în centrul țării”, unde au fost avariate mai multe mașini, iar cealaltă în regiunea Ierusalimului. În această din urmă zonă, imaginile arată un drum plin de resturi de tot felul, inclusiv pietre.

08:30 - Acum 40 minute
02-03-2026

Kuwaitul interceptează drone iraniene

Luni, Kuwaitul a interceptat drone ostile. Nu au fost raportate victime, după ce apărarea aeriană a Kuwaitului a interceptat majoritatea dronelor în apropierea cartierelor Rumaithiya şi Salwa.

Potrivit unui martor Reuters, explozii puternice şi sirene au răsunat în Kuwait.

Regimul de la Teheran amenințase anterior cu atacuri asupra bazelor americane din regiune.

08:30 - Acum 40 minute
02-03-2026

Emiratele Arabe Unite își închid ambasada din Iran

Pe de altă parte, Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunțat duminică închiderea ambasadei lor de la Teheran și și-au rechemat ambasadorul în țară.

„Emiratele Arabe Unite anunță închiderea ambasadei lor la Teheran și retragerea ambasadorului lor, precum și a ansamblului membrilor misiunii diplomatice a EAU, și condamnă atacurile cu rachete iraniene”, a indicat Ministerul de Externe de la Abu Dhabi.

Decizia vine ca răspuns la „atacurile flagrante cu rachete iraniene care au vizat teritoriul EAU, constituind agresiuni care au lovit obiective civile, în special zone rezidențiale, aeroporturi, porturi și infrastructuri de servicii, și au expus pericolului civili fără apărare”.

08:30 - Acum 40 minute
02-03-2026

Donald Trump vorbește despre o operațiune militară de „patru săptămâni”

Vorbind cu mai multe publicații, duminică, președintele american Donald Trump, a descris o operațiune „de patru săptămâni” împotriva regimului de la Teheran.

Potrivit lui Trump, atacurile americane și israeliene s-au soldat până acum moartea a „48 de lideri iranieni”. El a avertizat totodată că sunt posibile alte pierderi americane, după ce trei militari au fost uciși în represaliile declanșate de Teheran.

De asemenea, Trump a dat asigurări că este gata să discute cu liderii iranieni, fără a preciza care sunt aceștia.

„A fost întotdeauna un proces de patru săptămâni, așa că – oricât de puternic este Iranul, țara este mare -, va dura patru săptămâni sau mai puțin”, a declarat președintele american într-un interviu acordat ziarului britanic Daily Mail, de la reședința sa din Mar-a-Lago, în Florida, unde se află de vineri seara, în momentul lansării operațiunii militare împotriva regimului din Iran.

Liderii iranieni „vor să discute, iar eu am fost de acord să vorbesc, așa că voi vorbi cu ei”, i-a declarat Trump unui jurnalist de la The Atlantic.

08:30 - Acum 40 minute
02-03-2026

Uniunea Europeană face apel la „reținere maximă”

Statele membre UE au făcut duminică apel la „reținere maximă” și la respectarea deplină a dreptului internațional în noul conflict militare dintre Statele Unite și Israel pe de o parte și regimul din Iran pe de altă parte.

„Cerem reținere maximă, protecția civililor și respectarea deplină a dreptului internațional, inclusiv a principiilor Cartei Națiunilor Unite, și a dreptului umanitar internațional”, a transmis șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după o reuniune extraordinară a miniștrilor de externe europeni, prin videoconferință, consacrată situației actuale din Orientul Mijlociu.

„Vom continua să protejăm securitatea și interesele UE, inclusiv prin sancțiuni suplimentare. Uniunea Europeană a cerut consecvent Iranului să pună capăt programului său nuclear, să-și limiteze programul de rachete balistice, să se abțină de la activități destabilizatoare în regiune și în Europa și să înceteze violența și reprimarea împotriva propriului popor”, se mai arată în comunicatul emis de Kaja Kallas.

Kaja Kallas dă asigurări că UE va continua să contribuie la toate eforturile diplomatice de reducerea a tensiunilor și de a ajunge la o soluție durabilă pentru a împiedica regimul de la Teheran să obțină arme nucleare.

„UE și statele sale membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta siguranța cetățenilor UE în regiune, inclusiv prin activarea Mecanismului UE de protecție civilă, dacă va fi necesar. Evenimentele ce au loc în Iran nu trebuie să conducă la o escaladare ce ar putea amenința Orientul Mijlociu, Europa și nu numai, cu consecințe imprevizibile, inclusiv în sfera economică. Perturbarea căilor maritime esențiale, precum strâmtoarea Ormuz, trebuie să fie evitată”, subliniază șefa diplomației europene.

În încheiere, UE își reiterează solidaritatea cu poporul iranian și sprijinul ferm pentru aspirațiile la un viitor unde drepturile universale ale omului și libertățile fundamentale sunt deplin respectate.

08:30 - Acum 40 minute
02-03-2026

Apel la o „tranziție credibilă” în Iran, după moartea liderului suprem Ali Khamenei

La rândul ei, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel, duminică, la desfășurarea unei „tranziții credibile” în Iran după moartea ghidului suprem Ali Khamenei.

Potrivit Ursulei von der Leyen, dispariția lui Ali Khamenei oferă „o nouă speranță pentru poporul iranian”.

„Trebuie să veghem ca viitorul să îi aparțină poporului iranian și acesta să îl poată modela”, a declarat șefa Comisiei Europene.

„În același timp, acest moment comportă un risc de instabilitate susceptibil să arunce regiunea într-o spirală a violenței. Riscul de escaladare este real. Iată de ce este nevoie urgentă de o tranziție credibilă”, a notat ea.

„Aceasta trebuie să însemne finalul programului militar iranian și al celui de rachete balistice, precum și al actelor de destabilizare”, a subliniat von der Leyen, citată de AFP.

08:30 - Acum 40 minute
02-03-2026

Pentagonul a raportat în fața Congresului

Pentagonul a dezvăluit Congresului, într-o ședință cu ușilee închise, că nu au existat semne că Iranul urma să atace primul Statele Unite, potrivit unor surse.

În cadrul ședinței, care a durat aproximativ 90 de minute, oficiali de la Pentagon au subliniat că rachetele balistice ale Iranului şi forţele proxy din regiune reprezentau o ameninţare iminentă pentru interesele americane, dar nu existau informaţii despre un atac al Teheranului asupra forţelor americane.

Democraţii l-au acuzat pe Trump că a declanşat un „război ales” şi au criticat argumentele sale pentru abandonarea negocierilor de pace, despre care Oman, parte mediatoare, a spus că încă mai sunt promiţătoare.

Trump a susţinut, fără a prezenta dovezi, că Iranul era pe cale să îşi asigure în curând capacitatea de a lovi Statele Unite cu o rachetă balistică. Această afirmație nu a fost susţinută de rapoartele serviciilor secrete americane şi părea exagerată.

Întrebările privind justificarea războiului apar în contextul în care armata americană a dezvăluit duminică primele victime americane ale conflictului, notează Reuters.

08:30 - Acum 40 minute
02-03-2026

Trei soldați americani au fost uciși, iar cinci – grav răniți

Trei soldaţi americani au fost ucişi şi cinci grav răniţi până duminică, a anunțat Comandamentul Central al SUA, adăugând că alţi câţiva soldaţi americani au suferit răni uşoare provocate de şrapnel şi comoţii cerebrale.

Avioanele şi navele de război americane au lovit peste 1.000 de ţinte iraniene de când Donald Trump a ordonat începerea operaţiunilor militare majore.

Atacurile au fost efectuate inclusiv cu bombardiere stealth B-2, care au aruncat bombe de 900 de kilograme asupra unor instalaţii iraniene subterane fortificate de rachete.

Peste 1.000 de români au rămas blocați în Orientul Mijlociu, după ce Israelul și SUA au atacat Iranul. Cum vor ajunge înapoi în țară 
Știri România 08:13
Peste 1.000 de români au rămas blocați în Orientul Mijlociu, după ce Israelul și SUA au atacat Iranul. Cum vor ajunge înapoi în țară 
Zborurile TAROM pentru repatrierea a peste 300 de români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu, reprogramate pentru luni seara
Știri România 07:47
Zborurile TAROM pentru repatrierea a peste 300 de români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu, reprogramate pentru luni seara
„Survivor România”, 1 martie 2026. Săptămâna se încheie într-o manieră neașteptată pentru Faimoși și Războinici
Stiri Mondene 01 mart.
„Survivor România”, 1 martie 2026. Săptămâna se încheie într-o manieră neașteptată pentru Faimoși și Războinici
Un nou mesaj transmis de Horia Brenciu, după ce el și familia au rămas blocați în Kuala Lumpur. „Nu postez poze care să ateste stresul meu”
Stiri Mondene 01 mart.
Un nou mesaj transmis de Horia Brenciu, după ce el și familia au rămas blocați în Kuala Lumpur. „Nu postez poze care să ateste stresul meu”
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
GSP.ro
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Politică 01 mart.
Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 27 feb.
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
