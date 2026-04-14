O redresare mai consistentă este așteptată abia anul viitor, pe fondul unui context global marcat de incertitudini și tensiuni geopolitice.

Prognoza de creștere economică pe 2026 este de doar 0,7%

Fondul Monetar Internațional a redus estimarea de creștere pentru anul 2026 de la 1,4% la doar 0,7%.

Totuși, perspectivele se îmbunătățesc pentru anul viitor, când instituția anticipează o accelerare a economiei până la 2,5%.

Scumpirile vor continua însă să pună presiune pe bugetele românilor. Rata anuală a inflației a fost revizuită în creștere la 7,8% pentru 2026 (față de 6,7%, cât se estima în toamnă). O temperare semnificativă, până la 3,9%, este așteptată abia în 2027.

Totodată, dezechilibrele externe se vor ajusta mai lent decât se credea inițial. Deficitul de cont curent este estimat la 6,8% din PIB în 2026 (în scădere față de nivelul de 8% din 2025, dar peste prognoza anterioară de 6,6%). Pentru 2027, nivelul ar urma să coboare la 6,2%.

În ceea ce privește șomajul, acesta va înregistra o ușoară creștere. Pentru 2026, rata este prognozată la 6% (față de estimarea anterioară de 5,8%), urmând să scadă marginal la 5,9% în 2027.

Context global tensionat

Aceste revizuiri vin într-un moment critic pentru economia mondială. În această săptămână, mii de oficiali financiari de top se reunesc la Washington pentru reuniunile de primăvară ale Băncii Mondiale și ale FMI.

Discuțiile și deciziile de anul acesta se desfășoară sub umbra riscurilor geopolitice majore, în special tensiunile dintre Statele Unite, Israel și Iran, factori care amenință să frâneze suplimentar creșterea economică globală și să alimenteze o nouă spirală a inflației.

