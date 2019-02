Laura Codruţa Kovesi se numără printre candidaţii favoriţi pentru postul de procuror-şef european. În acest context, ea urmează să fie audiată, pe 26 februarie, în Comisia pentru Libertăţi civile, Justiţie şi Afaceri Interne (LIBE) a Parlamentului European. Laura Codruța Kovesi va fi susținută de Austria pentru funcția de șef al Parchetului European.

There can be no relenting in the fight against corruption in Romania'.

The VP of the European Commission, Frans Timmermans, praised the fired Romanian corruption prosecutor and said that the fight against corruption will continue. https://t.co/CsRNv2wjw8 pic.twitter.com/334UsoQNhD

— euronews (@euronews) 18 februarie 2019