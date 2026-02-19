„Războiul se va încheia doar când Rusia va fi epuizată”

Acesta a menționat că discuțiile recente de la Geneva au rămas fără rezultate concrete, menținând un pesimism moderat asupra viitorului apropiat.

Declarațiile cancelarului Merz vin într-un moment tensionat, la aproape patru ani de la începutul invaziei. Acesta a subliniat recent, inclusiv la Conferința de Securitate de la München, că „războiul se va încheia doar când Rusia va fi epuizată, cel puțin economic, dacă nu militar”, reflectând o schimbare de ton în politica externă a Germaniei.

Cancelarul german a avertizat că perspectivele unei păci negociate pe termen scurt sunt minime. Potrivit acestuia, deznodământul depinde exclusiv de reziliența militară și economică: „Acest război se va termina doar când una dintre cele două părţi va fi epuizată”, a punctat Merz, sugerând că Europa trebuie să se pregătească pentru un conflict de lungă durată.

Rusia se află într-o „perioadă de barbarie profundă”

„Raţiunea şi argumentele umanitare nu îl vor convinge pe Putin. Acesta este adevărul amar”, a spus Merz. Scopul eforturilor europene trebuie, prin urmare, să fie acela de a se asigura „că statul rus nu mai poate continua războiul din punct de vedere militar şi nu îl mai poate finanţa din punct de vedere economic”.

Totodată, Merz avertizează că elita politică de la Moscova a devenit dependentă de continuarea ostilităților pentru a-și menține controlul.

Conform liderului german, „clica de la vârful puterii” nu are o strategie post-conflict, fiind incapabilă să gestioneze reintegrarea sutelor de mii de soldați care se întorc de pe front, mulți cu traume severe. În viziunea lui Merz, războiul a devenit o necesitate existențială pentru conducerea Rusiei.

Cancelarul explică faptul că Moscova nu poate opri conflictul deoarece nu știe cum să absoarbă valul de veterani traumatizați care s-ar întoarce în societate. Astfel, continuarea luptelor este văzută ca un mecanism de evitare a unei crize sociale interne majore pe care regimul nu ar putea-o controla.

Într-o evaluare tranșantă, cancelarul german a declarat că societatea și conducerea rusă s-au scufundat într-un regres moral și politic greu de inversat: „Rusia traversează o perioadă de barbarie profundă”.

Merz a punctat că această situație va persista „în viitorul previzibil”, îndemnând comunitatea internațională să se resemneze cu ideea că o schimbare de direcție la Moscova este, pentru moment, improbabilă.

Șanse mici ca SUA să obțină un acord de pace cu Rusia privind Ucraina în acest an

Mai mulți șefi ai serviciilor de informații din Europa cred că sunt șanse mici ca războiul început de Rusia în Ucraina acum patru ani să se încheie printr-un acord de pace în acest an, a relatat Reuters, joi, 19 februarie. Asta deși președintele american Donald Trump susține că discuțiile pe care le-a mediat încă de anul trecut au adus părțile destul de aproape de un acord.

Șefii a cinci agenții de spionaj europene au declarat pentru Reuters că Rusia nu are de gând să oprească rapid războiul. Mai mult, majoritatea oficialilor au spus că Vladimir Putin folosește discuțiile cu SUA pentru a obține relaxarea sancțiunilor și pentru a încheia acorduri comerciale.

Amintim că negociatorii ucraineni și ruși s-au întâlnit săptămâna aceasta la Geneva a treia oară în acest an, dar discuția mediată de SUA nu a înregistrat niciun progres în ceea ce privește punctele-cheie. Mai exact, Putin vrea ca Zelenski să își retragă armata din restul de 20% din regiunea estică Donețk pe care Rusia încă nu o controlează, lucru pe care Ucraina refuză să îl facă.

Trump pune presiune pe Zelenski

Amintim că Zelenski a admis recent că Trump a pus presiune pe el să facă pace, dar a precizat că Ucraina nu va ceda teritorii doar pentru a obține un armistițiu.

Președintele ucrainean a subliniat că negociatorii americani i-au transmis că rușii au promis un sfârșit rapid al războiului numai dacă armata ucraineană se retrage imediat din partea din Donețk pe care încă o controlează.

În schimb, președintele Ucrainei a anunțat că este dispus să discute propunerea americană privind crearea unei zone de liber schimb în regiune, concomitent cu înghețarea restului liniei frontului, de 1.200 km







