Șefii a cinci agenții de spionaj europene au declarat pentru Reuters că Rusia nu are de gând să oprească rapid războiul. Mai mult, majoritatea oficialilor au spus că Vladimir Putin folosește discuțiile cu SUA pentru a obține relaxarea sancțiunilor și pentru a încheia acorduri comerciale

„Rusia nu urmărește un acord de pace. Își urmărește obiectivele strategice, iar acestea nu s-au schimbat”, a declarat unul dintre șefii de servicii de informații europene. Obiectivele lui Putin includ înlăturarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și transformarea Ucrainei într-un tampon neutru față de Occident.

Discuțiile sunt „un teatru de negocieri”, a declarat un șef de serviciu european de informații sub protecția anonimatului. Principala problemă este că Rusia nici nu dorește, nici nu are nevoie de o pace rapidă, iar economia sa „nu este în pragul colapsului”, a spus un al doilea șef de serviciu de informații, care a precizat că Rusia ar putea fi mulțumită din punct de vedere teritorial dacă ar obține restul Donețkului, dar acest lucru nu i-ar îndeplini obiectivul de a răsturna guvernul pro-occidental al lui Zelenski.

Volodimir Zelenski, 48 de ani, este președintele Ucrainei din 2019. Foto: Hepta

Amintim că negociatorii ucraineni și ruși s-au întâlnit săptămâna aceasta la Geneva a treia oară în acest an, dar discuția mediată de SUA nu a înregistrat niciun progres în ceea ce privește punctele-cheie. Mai exact, Putin vrea ca Zelenski să își retragă armata din restul de 20% din regiunea estică Donețk pe care Rusia încă nu o controlează, lucru pe care Ucraina refuză să îl facă.

Un al treilea șef de serviciu de informații a declarat că cedarea Donețkului de către Ucraina nu ar duce rapid la un acord de pace, așa cum se crede: „În cazul în care rușii obțin aceste concesii, cred că acesta poate fi începutul unor negocieri propriu-zise”.

Amintim că Zelenski a admis recent că Trump a pus presiune pe el să facă pace, dar a precizat că Ucraina nu va ceda teritorii doar pentru a obține un armistițiu. Președintele ucrainean a subliniat că negociatorii americani i-au transmis că rușii au promis un sfârșit rapid al războiului numai dacă armata ucraineană se retrage imediat din partea din Donețk pe care încă o controlează. În schimb, președintele Ucrainei a anunțat că este dispus să discute propunerea americană privind crearea unei zone de liber schimb în regiune, concomitent cu înghețarea restului liniei frontului, de 1.200 km.

În acest moment, Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea, anexată ilegal în 2014.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE