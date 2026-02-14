Amintim că Trump i-a cerut ziua precedentă lui Zelenski „să se mişte” rapid şi să ajungă la un acord cu Rusia, „altfel, va rata o ocazie foarte bună”.

Acum, Zelenski a afirmat că a înțeles mesajul și că este dispus să discute mai multe aspecte, dar Ucraina nu poate pur şi simplu fugi de pe propriul teritoriu doar ca să facă un compromis. „Americanii revin adesea la tema concesiilor și prea des aceste concesii sunt discutate doar în contextul Ucrainei, nu al Rusiei”, a spus liderul de la Kiev. El a adăugat că vrea să audă ce compromisuri este dispus să facă și Putin, pentru că, susține Zelenski, Ucraina a făcut deja multe.

Zelenski a avertizat în discursul ținut la Conferința de Securitate de la Munchen că președintele Rusiei nu poate trăi fără război: „Putin nu poate renunța la ideea de război. Poate că se crede un țar, dar în realitate este un sclav al războiului. Dacă mai trăiește încă 10 ani, războiul poate reveni sau se poate extinde”.

Practic, teritoriul din Ucraina rămâne principalul punct de blocaj în negocieri. Rusia a cerut ca Ucraina să cedeze restul de 20% din regiunea estică Donețk pe care Moscova nu a reușit să o cucerească, lucru pe care Kievul îl refuză categoric.

Zelenski a mai afirmat că negociatorii americani i-au transmis că rușii au promis un sfârșit rapid al războiului numai dacă armata ucraineană se retrage imediat din partea din Donețk pe care încă o controlează. În schimb, președintele Ucrainei a anunțat că este dispus să discute propunerea americană privind crearea unei zone de liber schimb în regiune, concomitent cu înghețarea restului liniei frontului, de 1.200 km.

În plus, Zelenski a cerut ca Rusia să accepte o misiune de monitorizare a încetării focului și un schimb de prizonieri de război. El a estimat că Rusia deține în prezent aproximativ 7.000 de militari ucraineni, în timp ce Kievul are peste 4.000 de ruși.

Următoarea rundă de negocieri între SUA, Rusia și Ucraina este programată săptămâna viitoare, pe 17 și 18 februarie, la Geneva. „Sperăm cu adevărat ca întâlnirile trilaterale să fie serioase, consistente, utile pentru noi toți, dar, sincer, uneori pare că părțile vorbesc despre lucruri complet diferite”, a punctat Zelenski în discursul de la Munchen.

Amintim că Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea, anexată ilegal în 2014.

