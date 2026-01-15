Insecta poate provoca orbirea la câini și pisici

Insecta de doar 1,5 mm, periculoasă pentru om și care poate provoca orbirea la câini și pisici, a luat cu asalt Franța și face deja prăpăd în Africa și SUA. Este o furnică foarte mică, de culoare maro-aurie, ceea ce o face dificil de observat. Denumirea de „electrică” provine de la senzația extrem de dureroasă, de arsură intensă sau șoc electric, pe care o provoacă mușcătura.

„Genul ăsta de specii de furnici sunt cu mare potențial negativ în ceea ce privește ecosistemele, în ceea ce privește agricultura. Și chiar și sănătatea noastră și a animalelor poate fi afectată. Sunt șanse să ajungă și în România, chiar destul de mari, în principal datorită faptului că există mult comerț, foarte multă mobilitate între între țări, se fac mereu schimburi de diferite alimente, se importă flori ornamentale”, spune Dr. Ioan Tăușan.

Una dintre cele mai agresive 100 de specii invazive din lume

Originară din America de Sud, „furnica electrică” a invadat Africa centrală și a provocat pagube importante în Statele Unite. În Franța a fost observată pentru prima dată în 2022, „furnica electrică”, specie exotică invazivă, amenință să se prolifereze în contextul fondurilor insuficiente pentru eradicarea ei.

În prezent este considerată una dintre cele mai agresive 100 de specii invazive din lume, potrivit Institutului francez de cercetare în domeniul agriculturii, alimentației și mediului (INRAE).

În Franța au fost detectate până acum două focare. La circa 60 de kilometri de La Croix-Valmer și prima super-colonie care a fost descoperită la Toulon (sud-est), în 2022.

Furnica electrică este foarte periculoasă. La oameni, în afară înțepăturilor dureroase, poate provoca șoc anafilactic în cazul persoanelor alergice. În țările unde este răspândită, atacurile ei pot provoca orbire la pisici și la câini.

„Prezența sa poate bulversa toate ecosistemele noastre”, a avertizat în 2024 Oficiul Francez pentru Biodiversitate (OFB) din regiunea franceză Paca (sud-est) într-o scrisoare adresată directorului general al acestei agenții și consultată de AFP.

