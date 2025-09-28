Poliția a deschis o anchetă în acest caz.

Pe o pagină de Facebook, prezentată ca fiind administrată de reprezentanții Primăriei Borlești, a fost postat un anunț în care se cere ajutorul comunității.

„Astăzi 27 septembrie, s-a constatat că au dispărut 22 de vaci din rasa Black Angus din islazul Flutur (zona Dealu Mare, drumul sondei spre hotarul cu comuna Tazlău), proprietatea firmei de specialitate Hunting Fun. Cei care pot oferi informaţii concrete despre animale, persoanele implicate sau direcţia în care au fost duse sunt rugaţi să contacteze de urgenţă proprietarii”, se menționează în anunț.

Autoritățile locale au promis o recompensă pentru cei care pot furniza informații utile în rezolvarea cazului.

„Se oferă recompensă substanțială pentru orice informație reală care duce la recuperarea animalelor sau identificarea celor responsabili.”, se precizează în anunț.

Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a confirmat incidentul: „La data 27 septembrie a.c., ora 19.40, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Borleşti au fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că i-au fost sustrase 22 de bovine de pe o păşune din localitatea Borleşti. În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt”.