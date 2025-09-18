Donald Trump și soția sa, Melania, au sosit miercuri, 17 septembrie, la Castelul Windsor, unde au fost primiți cu fast de Prințul și Prințesa de Wales. Vizita oficială a liderului american a fost marcată de cea mai impresionantă ceremonie militară organizată în Marea Britanie în ultimele cinci secole. În cadrul evenimentului, Donald și Melania Trump s-au plimbat alături de Regele Charles și Regina Camilla cu trăsura regală pe domeniul castelului.

Totuși, momentul solemn a fost umbrit de o gafă făcută de președintele american. La coborârea din elicopterul prezidențial, Donald Trump s-a grăbit să își salute gazdele, lăsând-o în urmă pe Prima Doamnă. Melania a coborât singură jumătate din scările aeronavei, în timp ce soțul său s-a repezit să dea mâna cu Kate Middleton, un gest considerat neobișnuit și în afara etichetei diplomatice.

Abia după câteva momente, Donald Trump și-a dat seama că și-a neglijat soția și s-a întors să o ia de mână. Cei doi au mers apoi împreună către Regele Charles și Regina Camilla, iar salutul oficial s-a desfășurat conform protocolului regal.

Deși Prințul William și Kate Middleton au păstrat un zâmbet politicos și o atitudine impecabilă, gestul liderului american a atras imediat atenția presei și a specialiștilor în diplomație. Într-un spațiu cu încărcătura istorică și protocolară a Castelului Windsor, orice abatere devine subiect de discuție, iar graba lui Donald Trump a fost interpretată ca o lipsă de atenție atât față de soția sa, cât și față de regulile stricte ale Casei Regale britanice.