Navele vor fi bombardate

„Strâmtoarea (Ormuz) este închisă. Dacă cineva încearcă să treacă, eroii Gărzii Revoluţionare şi ai marinei regulate vor incendia acele nave”, a declarat Ebrahim Jabari, consilier principal al comandantului suprem al Gărzii, în declaraţii transmise de mass-media de stat.

Strâmtoarea Ormuz s-a impus drept cel mai critic punct de tranzit petrolier de pe glob, facilitând fluxul neîntrerupt de hidrocarburi din Golful Persic către piețele majore din Europa, SUA și Asia. Canalele sale navigabile înguste reprezintă „gâtul de lup” al economiei globale, prin care trece o parte esențială din resursele energetice ale lumii.

Aceasta se află între Oman şi Iran. Ea leagă golful din nord de Golful Oman din sud şi Marea Arabiei dincolo de acesta. Are o lăţime de 21 mile (33 km) în punctul său cel mai îngust, cu o bandă de navigaţie de doar 2 mile (3 km) lăţime în fiecare direcţie.

Strâmtoarea este importantă deoarece prin ea trec 20% din transporturile de petrol și gaze ale lumii. Mai precis, pe acolo trece atât petrolul iranian, dar și livrările din Irak, Kuweit, Arabia Saudită, Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Explozie a prețurilor la petrol și gaze

Piețele energetice au traversat „lunea neagră”, marcată de o explozie a prețurilor la petrol și gaze, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu amenință o regiune crucială pentru producția și exportul hidrocarburilor consumate la nivel mondial.

Gazul european a înregistrat o creștere de peste 39%, după un vârf de peste 50% atins în timpul zilei, rămânând totuși departe de nivelurile record înregistrate la începutul războiului din Ucraina.

La deschiderea pieței petroliere, Brent, referința internațională pentru barilul de „aur negru”, a crescut cu peste 13%, depășind pragul de 82 de dolari.

În cele din urmă, a încheiat sesiunea cu o creștere de 7,26%, la cotația de 77,74 dolari, fiind cu aproximativ 15 dolari mai scump decât la începutul anului.

Echivalentul său american, barilul de West Texas Intermediate (WTI), a închis la 71,23 dolari (o creștere de 6,28%).

Un punct strategic

În paralel, „asistăm la o închidere de facto” a Strâmtorii Ormuz, un punct strategic prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul și GNL-ul (gazul natural lichefiat) mondial, subliniază pentru AFP Andy Lipow, analist de piață la Lipow Oil Associates.

Pasajul nu este blocat din punct de vedere tehnic, însă, în fața exploziei primelor de asigurare, principalele companii maritime au anunțat suspendarea traversărilor.

Agențiile de securitate maritimă au raportat mai multe atacuri asupra unor nave în acest weekend, în zona lată de aproximativ 50 de kilometri. Luni, Gardienii Revoluției din Iran au afirmat că au atacat un petrolier, prezentat ca având legături cu Statele Unite.

Această blocadă limitează drastic exporturile de petrol ale marilor producători, precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite sau Irakul, precum și pe cele de GNL (gaz natural lichefiat) ale Qatarului, principalul exportator din regiune.

„Cu fiecare zi de paralizie, 20 de milioane de barili de petrol nu ajung pe piață”, avertizează Andy Lipow.

Asia, afectată în mod deosebit

Țările asiatice ar putea fi marii perdanți: peste 80% din petrolul și gazele care tranzitează strâmtoarea Ormuz sunt destinate acestora, conform Agenției Internaționale a Energiei.

Însă temerile se extind dincolo de Asia. Oprirea exporturilor de gaze „ar putea avea repercusiuni grave asupra securității energetice a Europei”, subliniază Eurasia Group.

Firma de consultanță subliniază în special nivelul scăzut al rezervelor Germaniei, „de departe cel mai mare consumator european de gaz” în acest final de iarnă.

Pentru Andy Lipow, chiar și o deblocare a strâmtorii Ormuz ar putea să nu însemne o revenire la normal. „Este posibil ca, având în vedere faptul că leadership-ul iranian nu mai este intact, industria petrolieră să nu știe pur și simplu cu cine să negocieze” pentru a cumpăra aur negru de la acest producător important”, subliniază el.

Traian Băsescu spune că Donald Trump a făcut o greșeală când a atacat Iranul
Știri România 02 mart.
Traian Băsescu spune că Donald Trump a făcut o greșeală când a atacat Iranul
Tudor Chirilă, mesaj dur pentru Nicușor Dan, pe care-l numește „obedient": „Nu avem șefi la SIE și SRI, iar numele vehiculate sunt tenebroase"
Știri România 02 mart.
Tudor Chirilă, mesaj dur pentru Nicușor Dan, pe care-l numește „obedient”: „Nu avem șefi la SIE și SRI, iar numele vehiculate sunt tenebroase”
Vedeta de la PRO TV care a trăit 12 ani de orori în plasa Kastei Morrely: „Totul avea o altă intensitate"
Stiri Mondene 02 mart.
Vedeta de la PRO TV care a trăit 12 ani de orori în plasa Kastei Morrely: „Totul avea o altă intensitate”
Prima imagine cu bebelușul lui Răzvan Exarhu. Realizatorul radio a devenit tată la 56 de ani. „Cum se spune, faceți o propoziție cu Candoare!"
Stiri Mondene 02 mart.
Prima imagine cu bebelușul lui Răzvan Exarhu. Realizatorul radio a devenit tată la 56 de ani. „Cum se spune, faceți o propoziție cu Candoare!”
De ce au fost propuși Viorel Cerbu la DNA, Codrin Miron la DIICOT și Cristina Chiriac la Parchetul General
Politică 02 mart.
De ce au fost propuși Viorel Cerbu la DNA, Codrin Miron la DIICOT și Cristina Chiriac la Parchetul General
Mihai Dimian este propunerea PNL pentru Ministerul Educației, la aproape trei luni după demisia lui Daniel David. Ce a scris Dimian în CV
Politică 02 mart.
Mihai Dimian este propunerea PNL pentru Ministerul Educației, la aproape trei luni după demisia lui Daniel David. Ce a scris Dimian în CV
