Mai departe, creșterile de preț vor duce la inflație mai mare, urmând să crească pe rând prețul mâncării, al transportului și pe lanțurile logistice.

Presiune pe inflație

Acestea vin într-un moment în care populația României se confruntă deja cu o inflație de 10% după majorările de taxe operate de Guvernul Bolojan.

În mod paradoxal însă, scumpirile ajută Guvernul să reducă deficitul deoarece creșterile de preț la pompă aduc mai mulți bani la buget.

Prețul barilului de țiței a crescut luni cu peste 7%, după creșteri inițiale de 13%, cotația Brent – de referință în Europa – ajungând la 78,2 dolari.

Nivelul este cu 18,17% peste cel din urmă cu o lună.

Strâmtoarea Ormuz, principala îngrijorare

Deja există scenarii și estimări că acesta ar putea ajunge la 90 de dolari pe baril în această săptămână sau chiar la 100 de dolari pe baril dacă iranienii blochează strâmtoarea Ormuz.

Aceasta este importantă deoarece prin ea trec 20% din transporturile de petrol și gaze ale lumii. Mai precis, pe acolo trece atât petrolul iranian, dar și livrările din Irak, Kuweit, Arabia Saudită, Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Scumpirile, bucuria statului

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă a avertizat în week-end că prețul carburanților ar putea trece de 10 lei pe litru.

Acesta a explicat că din prețul unui litru de carburant vândut în România, cea mai mare parte ajunge la stat:

• Taxe 50 – 55% (accize + TVA),

• Cost produs 30 – 35% (țiței + rafinare),

• Restul: costuri de distribuție și marjă de profit.

Asta înseamnă că la un plus de 10 dolari pe baril scumpirea ar putea fi de 70 de bani pe litru, la 20 de dolari ajunge la un leu pe litru, iar la 30 de dolari pe baril impactul este de 2,5 lei pe litrul de combustibil.

„Dacă țițeiul se stabilizează la 90–100 $, depășirea pragului de 9-10 lei/litru devine realistă”, a scris Chisăliță.

Ministrul Energiei: „Speculații” și „minciuni sfruntate”

Ministrul Energiei Bogdan Ivan a spus însă că nu există motive ca prețurile să crească mai mult de 3-5 bani pe litru.

„Aceste speculații care au apărut în spațiul public cu benzina și motorina 10 lei sunt minciuni sfruntate, pentru că nu există niciun argument economic, comercial, rațional pentru care să ajungă prețul la pompă la 10 lei”, a spus el.

Oficialul a spus că a cerut Consiliului Concurenței, Fiscului și Autorității Naționale de Protecție a Consumatorilor (ANPC) să analizeze și să intervină dacă este cazul.

„În acest moment piața este stabilă, rafinăriile au stocuri, iar cotațiile Platts pentru carburanți nu dau semne că se apreciază. Important este ca lumea să nu se panicheze și să nu dea năvală la benzinării pentru a crea artificial penurie”, a spus o sursă din domeniul petrolier.

Motorina se scumpește cu 17% pe burse

Cotațiile Platts pentru motorină erau luni în urcare cu 17% pe bursa din Olanda, conform OilPrice.com.

Mai mult, prețurile au crescut în șapte rânduri doar în luna februarie cu câte 3 bani, având scumpiri de 23 de bani pe litru la benzină și 25 de bani la motorină, fără a exista vreun conflict.

De la 5 lei la 8 lei in cinci ani

Benzina costa luni 7,92 lei pe litru, în vreme ce motorina este deja 8,2 lei pe litru. Acestea s-au scumpit deja de mai multe ori de la începutul anului, în principal din cauza creșterii accizelor cu 10% de la ianuarie.

Pe de altă parte, dacă în pandemie, în anul 2020 benzina costa 5 lei pe litru, acum aceasta este 8 lei.

Schimbarea a venit însă din creșterea taxelor, arăta recent președintele Asociației Energia Inteligentă.

„În 2020, statul încasa dintr-un litru de benzină 1,89 lei acciză și 0,84 lei TVA. În 2026, acciza la benzină este 3,06 lei, iar TVA-ul 1,36 lei. La motorină, acciza a urcat la 2,8 lei, iar TVA-ul la 1,42 lei. Dacă în 2020 la un plin de combustibil 46% se duceau direct la stat (132 lei/plin la pompă), în anul 2026, 56% din banii plătiți pe un plin se duce la stat (221 lei/plin la pompă)”, a scris Chisăliță.

Prețul gazelor urcă și el

Dar nu doar prețul petrolului crește la nivel mondial, ci și cel al gazelor naturale. Și asta pentru că Qatarul este cel mai mare producător de gaze lichefiate din lume.

Prețul gazelor naturale a crescut la rândul său luni cu 50% pe bursa gazelor din Amsterdam!

