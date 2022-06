„Am ajuns în aeroportul din Chișinău. Am aterizat, acum se face autocarul nostru cu colegii noștri parlamentari. Sper că va funcționa acest live. Am emoții cum nu am avut nici în ziua alegerilor. Nu m-a lăsat să intru, să vedem acum. Să vedem dacă mă lasă să trec”, a spus George Simion în primul live, la scurt timp după ce a aterizat.

Acesta a filmat până în momentul în care a ajuns la biroul de control al documentelor.

„Bună seara, domnule Simion! Natalia Buză mă numesc, șefa de schimb a unității de la Frontieră. Vă rog să întrerupeți filmarea. Este strict interzis”, îi spune polițista de frontieră.

Ulterior acesta a postat tot pe Facebok un mesaj în care spunea că „încă” nu a intrat în Republica Moldova. Apoi a intrat din nou live pe Facebook și a povestit că nu a fost lăsat să intre și a lansat acuze virulente la adresa liderilor moldoveni, pe care i-a numit „anti-români”. „În continuare eu pățesc această rușine”, a zis el.

Liderul AUR are interdicție să intre în țara vecină până în 2023. Înainte să ajungă la controlul pașapoartelor, el spunea însă că a rezolvat problemele interdicției.

„S-au rezolvat acele interdicţii. Singura mea crimă, singurul lucru pe care l-am făcut a fost să vorbesc public despre unire. Nu am încălcat nicio lege. Din 2018 până când am făcut un marş pe jos de la Alba Iulia la Chişinău în Anul Centenarului eu nu am mai putut intra în al doilea stat românesc, nu am mai putut merge la Chişinău, care e al doilea oraş ca mărime, ca vorbitori de limbă română şi mă duc acum într-o delegaţie oficială a statului român şi este posibil să pot să trec graniţa”, spunea George Simion înainte de decolare.

Recomandări O campanie de „mobilizare mascată”. Cum își înlocuiește Rusia militarii uciși pe frontul din Ucraina

Acesta spune că vrea să vadă care este poziţia Maiei Sandu, preşedintele Republicii Moldova.

„Am înţeles că e un regim pro-european, vor alături de celelalte state ale UE, dar principalul motiv pentru care România ajută Republica Moldova şi principalul motiv pentru care statele UE ajută Republica Moldova este identitatea europeană,a dică românească, a Republicii Moldova”, a mai precizat acesta.

Simion are interdicție de intrare în Republica Moldova după ce, în 2018, a fost expulzat și declarat indezirabil pe o perioadă de 5 ani, adică până în 2023.

Liderul AUR spune că a încercat să meargă acolo la „funeraliile academicianului Nicolae Dabija, un foarte bun prieten de-al nostru şi un apropiat. Mi-a fost ca un tată” și că „dacă trebuie, stau până în 2023 aici, ca să mi se permită accesul în Republica Moldova”.

„Mi se pare absolut nejustificată şi lipsa de atitudine fermă a diplomaţiei româneşti, şi felul în care am fost tratat de către autorităţile statului Republica Moldova. Eu mergeam Chişinău pe baza unei invitaţii primite de la parlamentarii de acolo”, spunea atunci George Simion.



GSP.RO Poliția Română i-a dat permisul înapoi fiindcă a scris 4 cuvinte pe procesul verbal. Tribunalul i-a dat dreptate

Playtech.ro Vladimir Putin, mesaj de ultimă oră pentru Iohannis după vizita lui la Kiev. Ce i-a putut spune

Observatornews.ro Cine sunt cei 560.000 de români cărora ANAF vrea să le controleze averile. "Venim după voi!"

HOROSCOP Horoscop 18 iunie 2022. Taurii au nevoie de o abordare matură a problemelor lor ce au legătură cu progresul profesional

Știrileprotv.ro Anunțul făcut de ANAF. Peste 500.000 de români sunt vizați

Orangesport.ro Vladuţa Lupău, marcată toată viaţa de ceea ce s-a întâmplat la o petrecere de politicieni. A povestit pentru prima oară ce a trăit acolo

PUBLICITATE Cum a ajuns HeartWork afacere de peste jumătate de milion de euro