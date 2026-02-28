A desenat în fața turiștilor

Gestul a fost făcut chiar în momentul în care acesta le explica vizitatorilor istoria milenară a monumentului.

Egyptian tour guide sparks outrage after drawing with chalk on 4,000-year-old pyramid



An Egyptian tour guide has sparked widespread outrage and calls for a formal investigation after a video of him using chalk to draw on the walls of an ancient pyramid went viral.



O înregistrare oficială prezentată de Ministerul egiptean de Interne documentează momentul în care un ghid turistic, absorbit de explicațiile privind construcția piramidei, desenează direct pe piatra veche de 4.000 de ani.

Incidentul a avut loc la baza monumentului, iar înregistrarea surprinde și momentul în care acesta realizează gravitatea faptei, încercând inutil să șteargă desenul de pe straturile exterioare ale piramidei.

Sancțiuni severe

Poliția egipteană a intervenit prompt în urma unei sesizări privind „deteriorarea unui monument antic prin desenare pe învelișul exterior al unei piramide”.

Potrivit Ministerului de Interne, bărbatul a fost reținut pentru încălcarea legilor de protejare a patrimoniului național. Autoritățile au confirmat că suspectul și-a recunoscut fapta, în timp ce „autoritățile competente” au reușit ulterior să îndepărteze desenul de pe monument.

Totodată, autoritățile au precizat că au fost luate „măsuri legale” împotriva acestuia, fără a oferi alte detalii.

Vandalizarea monumentelor antice în Egipt atrage sancțiuni severe, conform Legii Antichităților din 1983. Un simplu desen pe un edificiu istoric poate duce la cel puțin un an de detenție, alături de o sancțiune financiară de circa 10.400 de dolari (500.000 de lire egiptene).

Piramida lui Unas este „casa” celor mai vechi texte sacre din Egipt. Situată la circa 32 km de Giza, această piramidă este celebră pentru „Textele Piramidelor”, cele mai vechi scrieri religioase cunoscute. Importanța sa ca monument funerar o plasează în elita patrimoniului egiptean.

Un cuplu ar fi făcut dragoste în vârful Marii Piramide din Giza, în 2018

În 2022, o turistă străină, blogger specializat în excursii, a stârnit controverse după ce a postat pe conturile de pe rețelele de socializare poze cu ea goală în fața piramidelor din Giza și a Sfinxulului. Ministerul Patrimoniului din Egipt a transmis că femeia nu a fost sancționată, deși „comportamentul ei este o crimă conform legii, obiceiurilor și tradițiilor locale”, scrie Egypt Independent.

În 2018, poliția a investigat imaginile postate de un fotograf danez în care se presupune că făcea dragoste cu o femeie neidentificată în vârful Marii Piramide din Giza.

Ministrul egiptean al patrimoniului și antichităților, Khaled al-Anani, a declarat la acea vreme, pentru ziarul Al-Ahram, că escaladarea piramidelor era „strict interzisă” și a numit filmulețul și fotografia „o încălcare a moralității publice” într-o țară musulmană cunoscută pentru conservatorismul ei.

Piramidele egiptene reprezintă unul dintre misterele remarcabile ale omenirii, iar modul în care au fost construite, dar și amploarea și complexitatea lor au fascinat o lumea întreagă. Istoricii nu au reușit să deslușească ce anume a determinat popoarele antice să ridice aceste structuri impresionante și care a fost scopul lor.





