Plângerea îl vizează și pe directorul general al companiei italiene de aeronautică și apărare Leonardo.

Detalii despre plângerea la CPI care o vizează pe Giorgia Meloni

„Eu, ministrul Crosetto (Guido, ministrul Apărării), ministrul Tajani (Antonio, ministrul de Externe) și, cred, directorul general al Leonardo, Roberto Cingolani, am fost vizaţi de o plângere la Curtea Penală Internaţională cu privire la complicitate la genocid”, a declarat Meloni într-o emisiune TV.

Giorgia Meloni a adăugat: „Cred că nu există alt caz în lume sau în istorie al unei plângeri de acest fel”.

Plângerea, datată 1 octombrie, a fost depusă de un grup numit „Juriști și avocați pentru Palestina”.

Aproximativ 50 de persoane, inclusiv profesori de drept și personalități publice, au semnat-o.

Acuzațiile aduse Giorgiei Meloni și miniștrilor ei

Autorii plângerii susțin că „prin susţinerea Guvernului israelian, în special prin furnizarea de armament ucigaş, Guvernul italian s-a făcut complice la genocidul în curs şi al unor crime de război şi împotriva umanităţii extrem de grave și împotriva populaţiei palestiniene”.

Ei solicită Curții Penale Internaționale să evalueze posibilitatea deschiderii unei anchete oficiale.

Recomandări Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat. Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”

Leonardo este un important grup italian în domeniul aeronauticii și apărării. Acuzațiile aduse oficialilor italieni ridică întrebări serioase privind implicațiile internaționale ale sprijinului acordat Israelului în contextul actual.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE