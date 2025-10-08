Plângerea îl vizează și pe directorul general al companiei italiene de aeronautică și apărare Leonardo.

Detalii despre plângerea la CPI care o vizează pe Giorgia Meloni

„Eu, ministrul Crosetto (Guido, ministrul Apărării), ministrul Tajani (Antonio, ministrul de Externe) și, cred, directorul general al Leonardo, Roberto Cingolani, am fost vizaţi de o plângere la Curtea Penală Internaţională cu privire la complicitate la genocid”, a declarat Meloni într-o emisiune TV.

Giorgia Meloni a adăugat: „Cred că nu există alt caz în lume sau în istorie al unei plângeri de acest fel”.

Plângerea, datată 1 octombrie, a fost depusă de un grup numit „Juriști și avocați pentru Palestina”.

Aproximativ 50 de persoane, inclusiv profesori de drept și personalități publice, au semnat-o.

Acuzațiile aduse Giorgiei Meloni și miniștrilor ei

Autorii plângerii susțin că „prin susţinerea Guvernului israelian, în special prin furnizarea de armament ucigaş, Guvernul italian s-a făcut complice la genocidul în curs şi al unor crime de război şi împotriva umanităţii extrem de grave și împotriva populaţiei palestiniene”.

Ei solicită Curții Penale Internaționale să evalueze posibilitatea deschiderii unei anchete oficiale.

Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat.  Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”
Recomandări
Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat.  Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”

Leonardo este un important grup italian în domeniul aeronauticii și apărării. Acuzațiile aduse oficialilor italieni ridică întrebări serioase privind implicațiile internaționale ale sprijinului acordat Israelului în contextul actual.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cel mai mare și mai lung dovleac din lume cântărește peste 1.200 de kilograme și a fost crescut de gemeni
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
În toiul ploilor, Elena Udrea și-a luat pantofii stiletto și s-a dus la mall, de mână cu Adrian Alexandrov. În cealaltă mână, fosta ministră ținea o geantă Hermès de mii de euro. Cum au fost fotografiați cei doi îndrăgostiți / FOTO
Unica.ro
În toiul ploilor, Elena Udrea și-a luat pantofii stiletto și s-a dus la mall, de mână cu Adrian Alexandrov. În cealaltă mână, fosta ministră ținea o geantă Hermès de mii de euro. Cum au fost fotografiați cei doi îndrăgostiți / FOTO
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Elle.ro
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
gsp
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
GSP.RO
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
GSP.RO
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Parteneri
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Avantaje.ro
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă
Tvmania.ro
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă

Alte știri

Primele efecte ale codului roșu în București și Ilfov: zeci de intervenții ale pompierilor peste noapte, un copac a căzut peste o mașină în mers
Știri România 08:19
Primele efecte ale codului roșu în București și Ilfov: zeci de intervenții ale pompierilor peste noapte, un copac a căzut peste o mașină în mers
LIVE TEXT Cod roșu în România 7-8 octombrie. Mesaj RO-Alert și școli închise în 5 județe și Municipiul București
LiveText
Știri România 08:00
LIVE TEXT Cod roșu în România 7-8 octombrie. Mesaj RO-Alert și școli închise în 5 județe și Municipiul București
Parteneri
Fiii lui Putin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva trăiesc „sub acoperire”. Presa le-a dezvăluit numele și fotografiile
Adevarul.ro
Fiii lui Putin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva trăiesc „sub acoperire”. Presa le-a dezvăluit numele și fotografiile
El este jucătorul care poate să schimbe naționala: „Acum îşi va da doctoratul!”
Fanatik.ro
El este jucătorul care poate să schimbe naționala: „Acum îşi va da doctoratul!”
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Elle.ro
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Asia Express, 7 octombrie 2025. Anda Adam și Joseph, despărțiți de o gazdă din Vietnam: „Au zis că poartă ghinion”
Stiri Mondene 09:40
Asia Express, 7 octombrie 2025. Anda Adam și Joseph, despărțiți de o gazdă din Vietnam: „Au zis că poartă ghinion”
Claudia Pătrașcanu s-a despărțit de iubit după doi ani și jumătate de relație: „A fost o mare furtună”. Cum se înțeleg după separare
Stiri Mondene 09:22
Claudia Pătrașcanu s-a despărțit de iubit după doi ani și jumătate de relație: „A fost o mare furtună”. Cum se înțeleg după separare
Parteneri
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
TVMania.ro
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Investiţia prin care românii şi-au dublat banii în numai doi ani. Preţul a atins un nivel record
ObservatorNews.ro
Investiţia prin care românii şi-au dublat banii în numai doi ani. Preţul a atins un nivel record
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Libertateapentrufemei.ro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Parteneri
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
GSP.ro
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
GSP.ro
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
Parteneri
Ciclonul a lovit România: Zeci de gospodării inundate, copaci doborâți și porturi închise în Constanța
Mediafax.ro
Ciclonul a lovit România: Zeci de gospodării inundate, copaci doborâți și porturi închise în Constanța
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Afirmații înșelătoare despre alimente
Advertorial
Afirmații înșelătoare despre alimente
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
Redactia.ro
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
Un bătrân şi o fetiţă au fost salvați de pe plafonul unei mașini căzute într-un canal! În ce stare se află cei doi
KanalD.ro
Un bătrân şi o fetiţă au fost salvați de pe plafonul unei mașini căzute într-un canal! În ce stare se află cei doi

Politic

PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul”
Politică 07 oct.
PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul”
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Politică 07 oct.
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Parteneri
Ce trebuie să știi despre antrenamentul cu greutăți. Cât ar trebui să ridici, cât de des și pentru cine sunt potrivite aceste exerciții
Spotmedia.ro
Ce trebuie să știi despre antrenamentul cu greutăți. Cât ar trebui să ridici, cât de des și pentru cine sunt potrivite aceste exerciții
Strigăt de disperare pentru ajutorarea lui Cornel Dinu. Situația grea pe care o traversează legenda lui Dinamo: „E căzut psihic”
Fanatik.ro
Strigăt de disperare pentru ajutorarea lui Cornel Dinu. Situația grea pe care o traversează legenda lui Dinamo: „E căzut psihic”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită