În fotografie se vede clădirea care are geamurile sparte și craterul uriaș din locul în care a aterizat obuzul.

„O altă rachetă a căzut într-un loc de joacă al unei grădinițe. Din fericire, este duminică dimineață și copiii erau acasă”, a notat oficialul ucrainean.

Another rocket fell on a playground near a kindergarten. It’s lucky that it was Sunday morning and kids were at home. #UkraineRussiaWar #UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/iBaTM3TAzH

Gerașcenko a oferit ultimele detalii și despre fetița de 7 rănită în atac: „Este internată la spitalul Ohmatdît. Are numeroase răni și vânătăi și a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Din fericire, viața ei nu este în pericol, starea este stabilă.

The 7-year-old girl injured in the Russian rocket attack in #Kyiv on June 26 is being treated in Ohmatdyt hospital. She has numerous wounds and bruises, went through surgery.

Thankfully, her life is not in danger, condition is stable.#UkraineRussiaWar #UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/vQ0HJKz43D