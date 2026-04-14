Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Vlad Gheorghe a subliniat că solicitarea sa vine în contextul promisiunilor făcute de Péter Magyar privind eradicarea corupției din Ungaria, cerând ca această „curățenie” să treacă și dincolo de granițele statului vecin.

Acuzații de propagandă și rețele de influență

Consilierul premierului român atrage atenția asupra unor suspiciuni rezonabile conform cărora o parte semnificativă a banilor publici maghiari nu a ajuns la cetățenii de rând, ci a fost deturnată.

„Există indicii că fonduri publice au fost folosite pentru finanțarea propagandei politice pro-Orbán în afara Ungariei, inclusiv în comunități din România. Astfel de practici, dacă ar fi confirmate, ar constitui nu numai o utilizare abuzivă a fondurilor publice, ci și o gravă ingerință în spațiul democratic al unui alt stat membru al Uniunii Europene”, se arată în scrisoarea transmisă la Budapesta.

Pentru a clarifica situația, Vlad Gheorghe îi solicită liderului maghiar acțiuni concrete pe patru paliere:

Verificarea modului în care au fost cheltuiți banii alocați României.

Identificarea beneficiarilor reali ai acestor sume.

Urmărirea și demascarea rețelelor create de vechiul regim.

Cooperarea strânsă cu autoritățile din România și cu instituțiile europene.

„Curățarea acestui sistem nu este doar o problemă maghiară, ci și o problemă europeană, care servește și intereselor cetățenilor români și europeni”, a punctat oficialul de la București.

Răspunsul noului lider de la Budapesta

Inițiativa lui Vlad Gheorghe se suprapune cu direcția asumată recent de Péter Magyar.

Luni, noul lider al Ungariei a anunțat înființarea Oficiului Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor, o instituție anticorupție al cărei scop este „să elimine corupția la scară industrială” și să îi tragă la răspundere pe cei care au prejudiciat statul maghiar.

În ceea ce privește diaspora, Magyar a transmis un mesaj de continuitate, dar a insistat pe schimbarea modului de operare. Liderul partidului Tisza a dat asigurări că maghiarii din străinătate se pot baza pe noul guvern, păstrându-și dubla cetățenie, dreptul de vot și sprijinul financiar.

„Vor primi aceleași subvenții, dar majoritatea banilor pe care i-au primit până acum nu vor mai fi furați de infractori legați de Viktor Orbán, ci vor merge cu adevărat la poporul maghiar, fie că este din Voivodina, fie din Transilvania”, a declarat Péter Magyar.

Fost europarlamentar USR în mandatul 2020-2024, Vlad Gheorghe este în prezent președintele partidului DREPT.

După ce a candidat la alegerile din toamna anului trecut, din luna februarie a acestui an ocupă funcția de consilier onorific al premierului Ilie Bolojan.

