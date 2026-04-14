Avionul a întârziat decolarea aproape o oră

Potrivit publicației Il Messaggero, haosul de pe aeroport a fost cauzat de noile reglementări europene privind controlul la frontiere pentru călătorii din afara Uniunii Europene. O pasageră a declarat pentru Daily Mail: „Am ajuns aici la 7.30 pentru zborul nostru de la ora 11.00. Când am ajuns la controlul pașapoartelor, coada era foarte lungă. Oricum nu mă simțeam bine, cred că aveam o toxiinfecție alimentară”.

EasyJet a întârziat decolarea cu 52 de minute pentru a oferi mai mult timp pasagerilor să treacă de controlul de frontieră. Cu toate acestea, după ce s-a ajuns la limita de timp pentru siguranța zborului, echipajul a fost nevoit să se întoarcă la Manchester, lăsând în urmă aproximativ 100 de pasageri. „Când am ajuns în fața cozii, cineva ne-a întrebat dacă mergem la Manchester și ne-a spus că avionul tocmai a decolat”, a povestit un alt pasager pentru Daily Mail.

Situația a fost agravată de temperaturile ridicate, mulți călători suferind din cauza căldurii. Reprezentanții companiei aeriene au declarat că au încercat să ofere asistență pasagerilor afectați, dar au precizat că întârzierile au fost „în afara controlului nostru”.

Cum funcționează Sistemul European de Intrare/Ieșire (EES)

Sistemul European de Intrare/Ieșire (EES), care a fost implementat treptat din 12 octombrie 2025 în 29 de țări europene și a devenit complet operațional pe 10 aprilie 2026, este principalul motiv al acestor întârzieri. Sistemul înlocuiește ștampilele de pașaport cu înregistrări digitale ale intrărilor și ieșirilor, inclusiv amprente și imagini faciale. Potrivit Comisiei Europene, peste 24.000 de persoane au fost respinse la frontieră din cauza documentelor expirate, false sau lipsei unui motiv satisfăcător pentru intrarea în UE.

CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary, a acuzat recent Uniunea Europeană că ar penaliza turiștii britanici din cauza Brexitului, impunându-le timpi lungi de așteptare la controlul pașapoartelor. O’Leary a susținut că aceasta ar fi o încercare deliberată de a „pedepsi” Marea Britanie pentru decizia sa de a părăsi UE în 2020.

EasyJet a recomandat clienților să verifice documentele de călătorie, să aloce mai mult timp pentru formalitățile din aeroport și să fie pregătiți pentru noile controale biometrice, atenționând totodată asupra posibilelor întârzieri cauzate de implementarea sistemului EES.

