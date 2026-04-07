Sistemul de intrare/ieșire al UE (Entry/Exit System – EES) este implementat treptat din 12 octombrie anul trecut în 29 de țări europene. De la 10 aprilie 2026, acesta ar urma să fie complet operațional.

Ce se întâmplă concret cu călătoriile în Europa din 10 aprilie

Astfel, ștampilele din pașaport vor dispărea. Intrările și ieșirile vor fi înregistrate digital, la fel ca și refuzurile de intrare pentru călătorii pe termen scurt din state din afara UE.

Vor fi colectate și date biometrice, precum imagini faciale și amprente digitale, precum și datele personale din documentul de călătorie utilizat.

Noul sistem ar trebui să modernizeze controalele de securitate și de migrație ale UE, să îngreuneze criminalitatea și frauda, să facă riscurile de securitate mai ușor de identificat.

De la lansare sa, UE a refuzat intrarea a peste 24.000 de persoane, potrivit propriilor date – de exemplu din cauza documentelor expirate sau falsificate ori pentru că nu au putut justifica suficient scopul călătoriei, potrivit Comisiei Europene. Peste 600 de persoane au fost considerate de autorități un risc de securitate pentru Europa.

Pentru cine se aplică modificările EES și cine face excepție

EES se aplică cetățenilor din afara UE și din afara spațiului Schengen care intră pentru șederi de scurtă durată, de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile, în state din Schengen sau din UE.

Printre aceștia se numără cetățenii britanici, precum și călătorii scutiți de viză – indiferent dacă călătoresc în scop personal sau de afaceri. De asemenea, sistemul se aplică și persoanelor care dețin proprietăți în UE, dar nu au permis de ședere.

Totuși, Irlanda și Cipru sunt exceptate de la utilizarea EES. Acolo rămân în vigoare controalele clasice ale pașapoartelor.

De la obligația de înregistrare în EES sunt exceptate și anumite grupuri.

Acestea includ cetățenii statelor UE și ai spațiului Schengen, precum și persoanele cu vize pe termen lung sau permise de ședere în aceste țări – chiar dacă nu sunt cetățeni ai UE.

Sunt exceptați și membrii de familie ai cetățenilor UE care dețin un permis de ședere într-unul dintre aceste state, precum și locuitorii din zonele de frontieră cu autorizații valabile de trafic transfrontalier.

De asemenea, sunt excluși membrii echipajelor trenurilor și aeronavelor din transportul internațional, militarii și familiile acestora, atunci când călătoresc în cadrul programului Parteneriat pentru Pace sau pentru NATO.

Pentru pasagerii de pe nav ale căror croaziere încep și se încheie în afara spațiului Schengen pot exista, de asemenea, excepții pentru debarcările în aceeași zi.

Cetățenii din Andorra, San Marino, Vatican și Monaco nu trebuie să treacă prin EES.

Vor fi cozi mai mari în aeroporturi după modificarea regulilor de călătorie?

În primele luni de funcționare completă, este probabil să apară întârzieri vizibile în aeroporturi, mai ales în sezonul de vară, în ciuda flexibilității anunțate de UE.

„Timpii de așteptare ajung frecvent până la două ore în perioadele de vârf, iar unele aeroporturi raportează chiar cozi mai lungi”, au avertizat într-o declarație comună ACI Europe și Airlines for Europe (A4E).

Un motiv principal al acestor întârzieri: din 31 martie, toți călătorii din state terțe trebuie înregistrați în EES.

Până acum, autoritățile de frontieră puteau suspenda temporar, total sau parțial, procedurile EES în perioadele aglomerate. Din 10 aprilie, acest lucru nu va mai fi posibil.

Prin urmare, pasagerii ar trebui să ajungă la aeroport cu aproximativ o oră și jumătate până la două ore mai devreme decât înainte, pentru a lua în calcul controalele suplimentare.

Pe termen mediu, însă, timpii de așteptare ar trebui să scadă din nou, odată ce procedurile se vor desfășura fără probleme.

Până atunci, asociațiile aeroportuare și companiile aeriene cer în continuare Comisiei Europene să permită autorităților de frontieră să suspende EES parțial sau complet în caz de urgență pe durata întregului sezon de vară 2026.

Este sau nu obligatoriu un pașaport biometric pentru EES

Un pașaport biometric nu este obligatoriu pentru EES. Acesta este necesar doar dacă pasagerii doresc să utilizeze terminalele de autoservire pentru a se înregistra și a intra mai rapid.

Deținătorii unui pașaport obișnuit trebuie să se prezinte la ghișeele cu personal pentru prima înregistrare și să prezinte o fotografie și amprente digitale.

Aceste date sunt stocate de sistem timp de trei ani, ceea ce face ca verificările ulterioare să fie mult mai rapide. Cei care refuză furnizarea datelor biometrice nu vor putea intra.

Copiii sub 12 ani nu trebuie să ofere amprente digitale, însă li se face o fotografie.

Cum poți să grăbești trecerea frontierei, dacă este nevoie

Nu este necesară o înregistrare prealabilă. Înregistrarea în EES se face la sosirea la frontiera externă a UE.

Modul în care se face înregistrarea depinde de tipul de pașaport (biometric sau standard). Cei care doresc să grăbească trecerea frontierei au însă o opțiune suplimentară.

Aplicația „Travel to Europe”, o aplicație oficială a UE dedicată EES, permite călătorilor din state terțe să își încarce fotografia și datele pașaportului cu până la 72 de ore înainte de sosire. Acest lucru poate reduce timpul de control la frontieră.

Totuși, aplicația nu înlocuiește interacțiunea directă cu polițiștii de frontieră.

În prezent, aplicația este disponibilă doar în câteva țări, precum Portugalia și Suedia, însă UE intenționează să o extindă treptat și în alte state.

Aplicația poate fi descărcată din Google Play sau din Apple App Store. Utilizatorii completează un chestionar de intrare și își fac un selfie pentru confirmarea identității.

EES a fost pus în funcțiune progresiv, din 12 octombrie 2025. România a introdus sistemul etapizat, inițial în puncte de trecere selectate.

Din 2 martie, Poliţia de Frontieră a anunțat că Sistemul Entry/Exit (EES), care înregistrează data și locul de intrare și de ieșire pentru cetățenii care nu sunt membri UE, a devenit operaţional la toate punctele de trecere a frontierei.

