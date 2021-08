În încercarea autorităților de oprire a răspândirii variantei Delta, restricțiile de mișcare au fost reimpuse, joi noapte, în regiunea Manila, o expansiune urbană formată din 16 orașe, care găzduiește 13 milioane de locuitori.

De asemenea, din cauză că sistemul de sănătate pare copleșit, provincia Laguna și orașele Iloilo și Cagayan de Oro, din centrul și sudul Filipine, au intrat în carantină, a anunțat Harry Roque, purtătorul de cuvânt al președinției.

Maricel Bacay, o gospodină în vârstă de 59 de ani, a stat la coadă în fața unui mall din orașul Antipolo din Rizal, de la ora 3 dimineața, anticipând că va fi aglomerație.

„S-au vehiculat informații că nu putem intra în malluri sau în supermarket dacă nu suntem vaccinați”, a declarat Bacay pentru Reuters.

Ofelia Gonzales, 36 de ani, un furnizor de alimente din Manila, a ratat la limită să se vaccineze, în ciuda faptului că a stat la rând de miercuri seară.

„Dacă continuă să extindă carantina, cine va oferi mâncare dacă noi nu putem ieși?”, s-a întrebat femeia.

