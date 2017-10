Haosul din noaptea tragediei de la Colectiv. Medic de spitalul Bagdasar Arseni: „Deja au venit arşi grav! 60!!! Nu am unde, nu am capacitate!”

La aproape doi ani de la tragedia din Colectiv de la producerea tragediei din clubul Colectiv din București, când în fatidica noapte de 30 octombrie un foc de artificii a dus la decesul a 65 de oameni și rănirea a peste 160, apar noi înregistrări audio care arată că spitalele nu erau pregătite să facă faţă unui eveniment de asemenea proporții.

Un apel înregistrat a surprins conversație dintre un medic de la Spitalul Bagdasar Arseni și angajații de la SMURD.

La mai puțin de jumătate de oră de la primul apel care anunţa incendiul, doctorul ruga SMURD să nu mai trimită pacienți pentru că nu mai erau locuri, potrivit Realitatea TV.

MEDIC: Bună seara! Bagdasarul sunt! Am o mare rugăminte! Am înţeles că undeva la (se adresează altor persoane: Unde-i clubul acesta?)

OPERATOR 3: Da spuneţi-mi, am incendiu mare, spuneţi-mi vă rog!

MEDIC: E, asta e! Incendiul ăla mare, să nu mi-i trimiteţi pe toţi aici! Trimiteţi-i la Steaua că nu am cum să-i primesc aici! Nu am nici…

OPERATOR 3: Câte locuri aveţi doamnă doctor? Se poate să 60 de…

MEDIC: Deja au venit arşi grav! 60!!! Nu am unde, nu am capacitate!

OPERATOR 3: Eu vă cred, dar nu vi-i trimit pe toţi! În Floreasca au ajuns 5 de intubat! Deci credeţi-mă e jale!

MEDIC: Mamă!

OPERATOR 3: Deci e jale rău! De aia vă spun! Ajutaţi-ne şi pe noi!

MEDIC: Păi vă ajutăm, dar cu 60 nu pot, că am deja trei şi nu am unde să-i pun!

Raed Arafat, secretarul de stat al Ministerului de Interne, a declarat în urma dezvăluirilor Realitatea TV, că astfel de situații sunt normale în astfel de cazuri.

„Este o situaţie inerentă şi normală în astfel de cazuri. Nu putem vorbi de locuri în plus pentru „Marii Arşi”, de la momentul Colectiv, dar suntem în curs de rezolvare. Avem probleme în a găsi locuri pentru răniţi”, a spus Raed Arafat.

Treisprezece răniţi în incendiul din clubul Colectiv au fost internaţi la Spitalul Bagdasar-Arseni.

64 de persoane, artişti, fotografi, jurnalişti, olimpici şi studenţi străini, au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, una dintre cele mai mari tragedii din ultimii ani din România. Ultimul deces a fost înregistrat pe 14 martie 2016, la spitalul Floreasca.

