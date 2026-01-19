În schimb, fiul său, Dorian Potra, precum și nepotul, Alexandru Potra, vor fi plasați în arest la domiciliu, urmând să poarte o brățară electronică de supraveghere, a relatat Agerpres.

„Dispune ca inculpații Potra Alexandru Cosmin și Potra Dorian să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere. Impune inculpaților Potra Alexandru Cosmin și Potra Dorian obligația să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme. Desemnează cu supravegherea inculpaților Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu (…) Copia încheierii judecătorului de cameră preliminară prin care s-a dispus măsura arestului la domiciliu se comunică, de îndată, inculpaților, Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, ca organ desemnat cu supravegherea, Poliției Municipiului Mediaș, ca organ de poliție în a cărei circumscripție locuiesc cei doi inculpați, serviciului public comunitar de evidență a persoanelor și organelor de frontieră. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpaților”, se arată în decizia instanței.

Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică – alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa, în același dosar în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

Procesul se află în faza de cameră preliminară, următorul termen fiind stabilit pentru 21 ianuarie.

Amintim că pe 8 decembrie 2024, la două zile după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 câștigat surprinzător de Călin Georgescu, Horaţiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Măneşti, judeţul Prahova. În maşina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Horațiu Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

La sfârșitul lunii februarie 2025, anchetatorii au făcut percheziții în Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, în dosarul legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, și au găsit un nou arsenal militar: zeci de grenade defensive și ofensive, un lansator de grenadă, zeci de pistoale și pistoale mitralieră, o pușcă mitralieră, sute de cartușe și materiale explozive. Procurorii au spus atunci că Potra și mercenarii voiau să se infiltreze în protestele organizate în București imediat după anularea alegerilor pentru a crea haos.

Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus pe 28 februarie 2025 arestul preventiv pentru oamenii din cercul lui Călin Georgescu, inclusiv mercenarul Horațiu Potra, apropiat al fostului candidat la prezidențiale.

